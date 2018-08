Inception : Michael Caine explique la fin du film

Voilà qui va mettre fin de de très nombreux et longs débats (et en ouvrir de nouveaux), l’acteur Michael Caine, l’éternel Alfred de la trilogie Dark Knight, a expliqué ce qui se passait réellement lors de la dernière scène de Inception. Après de nombreuses années dans le flou, il est donc temps d’y voir plus clair concernant le destin du personnage principal.

Rappel des faits

Sorti en 2010, Inception est un film de Christopher Nolan où il est possible d’entrer et de voyager à l’intérieur des rêves des autres. Le personnage de Dom Cobb, joué par Leonardo DiCaprio s’en est d’ailleurs fait une spécialité. Le seul problème : il est très difficile de faire la différence entre un rêve et la réalité. Pour savoir s’ils sont dans les songes de quelqu’un d’autre ou dans le vrai monde, le personnages utilisent donc un totem. Cobb nous montre, par exemple, celui qu’utilisait son ex-femme : il s’agit d’une toupie qui une fois lancée ne s’arrête jamais si on se trouve dans un rêve, en revanche, elle agit normalement et s’arrête au bout d’un moment dans la réalité.

A la toute fin du film, alors que nous ne savons pas si Cobb se trouve bien dans la réalité, ce dernier lance la toupie et le film s’arrête alors que le spectateur voit le totem vaciller mais avant qu’elle ne tombe. Impossible, donc, de savoir s’il se trouve dans la réalité ou non. Des fans ont aussi établi une théorie selon laquelle le véritable totem de Cobb serait son alliance, la toupie étant celui de son ex-femme à la base. Une théorie qui n’a jamais été officialisée.

Michael Caine en dit plus

Dans une interview avec Esquire, l’acteur en a dit plus sur la fin du film, il va même jusqu’à révéler comment savoir si les personnages sont encore dans un rêve où s’ils sont revenus dans la réalité :

Quand j’ai lu le script pour la première fois, j’ai été complètement perdu. J’ai demandé à Christopher Nolan comment savoir si l’on était dans un rêve ou dans la réalité. Il m’a répondu que si j’étais dans la scène, c’était la réalité, sinon c’était un rêve. Donc pour savoir, il faut voir si je suis dans la scène ou non.

Or, le personnage de Michael Caine est bien dans la dernière scène du film, c’est lui qui vient chercher Cobb à l’aéroport lors de son arrivée. Le constat est donc sans appel : le personnage principal est bel et bien dans la réalité à la fin du film. Voilà qui devrait rassurer les fans qui s’inquiétait du destin de Cobb à la fin de long-métrage : tout est bien qui finit bien.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com