Guillermo Del Toro accusé de plagiat pour La forme de l’eau

Grâce au film, le cinéaste a déjà considérablement enrichi son CV de récompenses, remportant le Golden Globe du meilleur réalisateur que le prestigieux Lion d’Or à la Mostra de Venise. Un bonheur interrompu net par David Zindel, fils du dramaturge Paul Zindel qui atteste que le scénario de La Forme de l’eau n’est qu’un plagiat d’une des pièces de son père.

Ressemblances troublantes

Interviewé dans les colonnes du Guardian, David Zindel met en évidence les ressemblances entre La Forme de l’eau et Let Me Hear You Whisper, pièce de théâtre écrite par son père en 1969. Celui-ci déclare :

Nous sommes choqués qu’un grand studio puisse faire un film aussi visiblement dérivé du travail de mon défunt paternel sans que personne ne le reconnaisse ou ne vienne vers nous pour obtenir les droits.

Et il n’a pas vraiment tort. Jugez plutôt : quand le film du réalisateur mexicain relate l’histoire d’amour hors-norme entre une femme de ménage mutique et une créature aquatique, la pièce chapeautée par Paul Zinder narrait la relation rocambolesque entre… Une femme de ménage à la timidité maladive et un dauphin. Alors quoi, del Toro aurait pioché allègrement dans l’oeuvre du dramaturge ? Au final, seuls la justice et le studio Fox pourront en décider.

La Forme de l’eau sortira en salle le 21 février 2018. Voici la bande-annonce :

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com