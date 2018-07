Godzilla – King of the Monsters sort les muscles dans une bande-annonce mouvementée

Après un un premier teaser mettant en avant la vedette Millie Bobby Brown, la première bande-annonce officielle de “Godzilla King Of The Monsters” dévoile enfin la bête.

Il s’agit probablement là de la créature la plus célèbre du cinéma. Godzilla, figure emblématique de la culture populaire, s’apprête à nouveau à rugir dans nos salles obscures dans Godzilla – King of the Monsters. Soit la suite la suite du film très crépusculaire chapeauté par Gareth Edwards sorti en 2014.

D’aucuns connaissent déjà l’intrigue : l’agence crypto-zoologique Monarch doit affronter une flopée de monstres légendaires, comme Godzilla, Mothra, Rodan et même le titanesque roi Ghidorah à trois têtes. Pour beaucoup de ces protagonistes, la menace n’était que chimère, hypothétique au mieux. Et voici que désormais, c’est le sort de l’humanité qui est en jeu.

Entre crainte et fascination

Et à en croire la bande-annonce, la bataille opposant les humains aux monstres s’annonce d’ores et déjà mythique. La tension est à son comble quand se réveille le tout-puissant Godzilla, créature qui pousse autant à la contemplation qu’à la crainte. Qu’on se le dise : pour ce film 100 % popcorn, on ne s’attendait guère à un produit à l’esthétique aussi léchée, conduisant in fine à la fascination.

Au casting pour mieux gérer le lézard géant, pêle-mêle, Vera Farmiga, Kyle Chandler, ou encore la vedette de Stranger Things Millie Bobby Brown. Bref, les amateurs de grosses bestioles et de destruction massive devraient très largement en avoir pour leur argent. Rendez-vous en salles le 31 mai 2019.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com