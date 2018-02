Gérardmer 2018 : Nos 3 coups de cœur

Voilà c’est presque terminé, et si le cru 2018 est en demi-teinte, il réserve quand même son petit lot de surprises.

En voici quelques-unes qu’on n’attendait pas mais qui valaient bien la peine de se lever à 7h et de foncer à la première projection du matin !

1) Les Bonnes Manières

Pour commencer, le film des Brésiliens Juliana Rojas et Marco Dutra st une excellente surprise. 2h15 certes, mais c’est un régal. C’est un conte de fée horrifique. Le mythe du loup-garou y est traité en mode « Fairy Tale », mais attention l’hémoglobine y est tout de même très présente. Tout est là pour nous rappeler le conte : le style de narration, la musique et le chant, les décors peints, l’histoire d’amour et bien évidemment la créature.

Les deux réalisateurs y développent plusieurs thèmes : les classes sociales, l’homosexualité, la maternité biologique ou pas, l’acceptation de la différence, et l’éducation d’où le titre du film : Les Bonnes Manières.

Sortie prévue le 21 mars prochain.

2) Les Affamés

Ce film nous vient du Québec et raconte la survie d’un groupe dans une forêt remplie de ce qui s’apparente à des zombies. Jusqu’ici absolument rien d’original par les temps qui courent.

Le plus du film de Robin Aubert, c’est son côté humoristique. Il est présent du début à la fin et ça le rend très original. Tout en finesse, les acteurs arrivent à être très drôles et surtout très justes. Certains personnages sont véritablement touchants, notamment la petite Zoé interprétée par l’excellente Charlotte St-Martin.

Un survival avec de l’humour, et l’accent québécois en prime. Attention les sous-titres sont indispensables.

Les Affamés sera disponible sur Netflix dès le 2 mars.

3) Tragedy Girls

Une histoire ultra-moderne sur les dérives engendrés par les réseaux sociaux. Pour faire le buzz, 2 lycéennes deviennent des serial-killers. C’est une comédie gore, très bien réalisée, bourrée de références au cinéma de genre des années 80/90. Les deux BFF (Best Friends Forever) interprétées par Alexandra Shipp et Brianna Hildebrand sont géniales.

Tragedy Girls sortira prochainement.

