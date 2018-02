Game Night : une suite est déjà envisagée

En effet, le film est sorti la semaine dernière et a pris la deuxième place du box-office le week-end dernier avec 16,6 millions de dollars.

Des débuts plutôt bons étant donné son budget de 37 millions de dollars. Résultat, une suite est déjà envisagée. Le scénariste du film, Mark Perez, s’est montré ouvert à l’idée dans une interview au Hollywood Reporter.

Ce serait génial de faire des suites. […] Cela voudrait dire que le film est réussi et c’est tout ce qui m’importe pour le moment.

Une bonne comédie à concept

Game Night fait parti de ces comédies à concept qui peuvent aisément être étirées en plusieurs films. On pense par exemple à Bad Moms avec Mila Kunis. Dans Game Night, on retrouve Jason Bateman et Rachel McAdams qui participe à une soirée jeu avec des amis. Voyant l’un d’entre eux se faire enlever par des malfrats, ils penseront d’abord qu’il s’agit d’une mise en scène liée à leur partie. Les voilà alors en route pour une nuit déjanté et dangereuse.

Une éventuelle suite permettrait aussi bien de développer davantage les personnages que de proposer de nouvelles situations encore plus folles. Connaissant le goût d’Hollywood pour les franchises, et la bonne réception générale (critique et public), on devrait en avoir la confirmation très prochainement.

En attendant de pouvoir découvrir le film chez nous, on vous laisse (re)découvrir la bande-annonce.

