Les gagnants de l’Oscar du meilleur film ces 20 dernières années

Ces films, gagnants de l’Oscar du meilleur film, vous les connaissez sans doute. Si vous ne les avais pas vu, leur nom ne vous ai sans doute pas étranger. Ce regard rétrospectif est l’occasion pour nous d’un bilan. Positif, cela va sans dire. Ces films, singuliers dans leur genre, constituent des petites perles du cinéma qui mériterait de figurer dans le Guinness des meilleurs films à voir avant de mourir.

2017 – Moonlight

2016 – Spotlight

2015 – Birdman

2014 – 12 Years A Slave

2013 – Argo

2012 – The Artist

2011 – Le discours d’un roi

2010 – Démineurs

2009 – Slumdog Millionaire

2008 – No Country for Old Men – Non ce pays n’est pas pour le vieil homme

2007 – Les infiltrés

2006 – Collision

2005 – Million Dollar Baby

2004 – Le seigneur des anneaux : le retour du roi

2003 – Chicago

2002 – Un homme d’exception

2001 – Gladiator

2000 – American Beauty

1999 – Shakespeare in Love

1998 – Titanic

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com