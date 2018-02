Nous finirons ensemble : c’est parti pour la suite « des petits mouchoirs »

C’est peu dire que Les petits mouchoirs de Guillaume Canet ont su nous émouvoir, voire même nous tirer la petite larme. Si bien que les fans n’attendaient qu’une chose : le retour de la troupe d’amis parigots, bohèmes gâtés et drôles comme jamais. Des prières enfin entendues par le cinéaste, qui se remet à l’ouvrage.

Un changement de titre crépusculaire

Via un post Instagram, Guillaume Canet n’a plus laissé aucun doute à l’ambiguité : non seulement il y a aura bel et bien une suite, mais on en connaît même son titre : Nous finirons ensemble. Et non pas « Nous vieillirons ensemble » comme il avait été annoncé par l’actrice Valérie Bonneton (Véronique dans le film) mercredi dernier, au micro d’Europe 1. C’est certain, le choix ne peut pas être anodin : le réalisateur compte-t-il exterminer sa troupe de personnages ? Le public est sur le qui-vive !

Le casting est actuellement en cours et le tournage devrait débuter dans quelques semaines. La production espère bien réunir la même luxueuse équipe du premier cru, afin de, qui sait, à nouveau rameuter plus de cinq millions de spectateurs. Marion Cotillard, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton, François Cluzet ou encore Gilles Lellouche répondront-ils présents ?

