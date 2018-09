Fast and Furious 9 : on connaît la date de tournage

Universal et le réalisateur Justin Lin prévoient bel et bien de débuter le tournage de Fast & Furious 9 le 20 avril 2019, rapportent nos confrères de chez Screenrant. Le collaborateur de longue date de Lin, Stephen F. Windon, sera également de la partie, ainsi que le scénariste Daniel Casey.

Mets la gomme Dom !

Vin Diesel, aka Dominic Toretto, Tyrese Gibson & Co, reprendront donc la route l’an prochain dès le mois d’avril, pour le plus grand bonheur des fans alanguis ! À l’origine, le film devait gagner les salles obscures courant 2019 mais a été repoussé d’une année pour faire de la place au spin-off de Fast & Furious, porté par Dwayne Johnson et Jason Statham.

Après le succès de Fast & Furious 8, ce fameux spin-off au nom encore inconnu et mettant en vedette Luke Hobbs et Deckard Shaw était fortement prévisible ! Toujours est-il que Fast & Furious 9 a pris du retard et que cela en a frustré plus d’un… Mais voilà que sa date sortie est enfin programmée. À noter dans vos tablettes donc, en gros en gras et en couleurs, sortie prévue au printemps 2020 !

Et l’intrigue dans tout ça ?

Ce neuvième opus est de nouveau signé Justin Lin, qui a déjà dirigé quatre films de la franchise : Fast and Furious Tokyo Drift, mais également les quatrième, cinquième et sixième volets. Lin a après cela œuvré sur d’autres projets, entre autres Star Trek : Sans Limites ainsi que les séries Scorpion, S.W.A.T et Warrior. Il semblerait par ailleurs que le réalisateur dirige le dixième opus de la franchise. Information que ni l’intéressé ni Universal n’ont encore confirmé… Les rumeurs parlent également du dixième opus comme point final aux aventures de nos héros. Là encore, rien n’est moins sûr.

L’an dernier, The Fate of the Furious s’était conclu sur l’évasion de la méchante Cipher (Charlize Theron). Fast & Furious 9 pourrait donc reprendre l’intrigue là où elle s’est achevée. Le film avait également instauré le couple Dominic et Letty (Michelle Rodriguez) élevant le jeune fils de Dom, Brian, après que sa mère (Elsa Pataky aka Elena, le premier amour de Dom), ait été tuée par Cipher et sa bande. Vin Diesel a ainsi annoncé que Mia (Jordana Brewster), la sœur de Dom, apparaîtrait dans Fast & Furious 9. Cela laisse entendre que le film s’attardera sur la vie de la famille Toretto, avant qu’ils ne repartent à l’aventure !

What about The Rock ?

Il semblerait toutefois que Luke Hobbs ne fasse cette fois-ci pas partie de l’excursion. Et pour cause… Tout le monde sait que Diesel et Johnson ont fortement clashé lors du tournage de The Fate of the Furious. Bien avant le neuvième opus, le spin-off de la franchise demeure par ailleurs la priorité de The Rock !

Il semblerait également que le patron du cinéma d’action ait un planning trop chargé courant 2019, entre le tournage de Jumanji 3 et le thriller Red Notice. Et Johnson devrait potentiellement enchaîner sur le DC Black Adam en seconde partie d’année ! Les supporters de Hobbs devraient ainsi davantage espérer un cameo de Johnson dans Fast & Furious 9 qu’un rôle à part entière…

