Elton John signe des chansons inédites pour le film live Le roi Lion

Disney enchaîne les versions live de ses grands classiques depuis plusieurs années déjà. Véritable carton ayant rapporté plus de 1,2 milliard de dollars en 2017, La Belle et la Bête prouve qu’il existe un large public avide de découvrir le catalogue d’animation de la célèbre souris sous une forme nouvelle.

Pourtant, en cette ère de reboots et remakes, les avis ne sont jamais unanimes. Si certains préfèrent une approche tenant davantage de la simple transposition dans un monde plus réaliste grâce à des acteurs (La Belle et la Bête), d’autres ont un penchant pour les histoires inédites à l’instar d’Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Bien entendu, il reste ceux n’appréciant aucune de ces deux possibilités et qui se tournent naturellement vers des œuvres originales.

En 2016, Disney annonçait que Le Roi lion bénéficierait de ce traitement clivant les spectateurs.

« Je t’avais bien dit qu’il nous fallait un lion »

Projeté en salle pour la première fois en 1994, le film d’animation original conte l’histoire d’un jeune lionceau et prince prénommé Simba. Aidé par son entourage, il lui faut se former à sa destinée : celle de devenir roi. Le respect de la nature et de sa hiérarchie sera bouleversé par nul autre que son oncle, Scar.

Ayant rapporté près de 968,5 millions de dollars à travers le monde, Simba et sa meute ont été détrônés par des œuvres telles que La Reine des neiges et Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit. Malgré cela, il reste un classique connu de toutes les générations.

Retour au « royaume animal »

Afin d’interpréter les différents protagonistes de l’adaptation dirigée par Jon Favreau, Disney a constitué un casting ayant des racines africaines. N’allez pas imaginer retrouver le lion peureux du Magicien d’Oz, soit un acteur arborant un costume ! Non, il existe tout de même une ombre au tableau pour le remake live. Face à l’incroyable défi que le dressage d’animaux représente, ces derniers seront créés par des effets spéciaux de pointe. Il s’agira donc d’une œuvre « hybride », vacillant entre l’animation et la prise de vue réelle.

Leurs voix, quant à elles, seront insufflées, entre autres, par Donald Glover (Simba), Alfre Woodard (Sarabi) et Beyoncé dans le rôle de Nala. La voix originale de Mufasa sera à nouveau interprétée par James Earl Jones.

Les retrouvailles ne s’arrêtent pas là puisqu’Elton John et le parolier Tim Rice seront eux aussi de la partie !

L’adaptation live du Roi lion réserve des surprises musicales

Qui ne s’est jamais surpris à chantonner Hakuna Matata, ou la ballade romantique L’amour brille sous les étoiles ? Sans les deux hommes, cela n’aurait pas été possible. Saluées par la critique, leurs créations leur ont valu de remporter un Oscar et un Golden Globe en 1995.

Leur présence consistera à réarranger quatre chansons cultes : L’histoire de la vie, Je voudrais déjà être roi, Hakuna Matata, et L’amour brille sous les étoiles. Certains regretteront l’absence de Soyez prêtes, l’unique titre de l’antagoniste dont l’envie d’ascension le consomme à petit feu. La mise en scène était effrayante et s’inspirait de l’organisation imperfectible des nazis défilant devant Hitler.

Cette impression de réchauffé est atténuée par la mention de deux nouvelles chansons (bien moins que ce qui a été proposé pour La Belle et la Bête). Une pour le générique de fin, et la seconde clôturera le film. À en croire la déclaration du compositeur, celle-ci a de fortes chances d’être interprétée par Beyoncé. Cette dernière regrette en effet que Nala ne figure dans aucune chanson, si ce n’est ses brèves interventions dans Je voudrais déjà être roi.

Si Elton John a affirmé que le nouveau long-métrage est « génial », les intéressés devront attendre l’été 2019 pour que le vieux Rafiki leur montre le chemin des salles obscures. Le Roi lion fêtera alors ses 25 ans. Auriez-vous préféré que l’adaptation ait une identité musicale qui lui soit propre ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com