Dora L’Exploratrice : première image de l’héroïne dans le film live

Est-ce que durant votre existence vous auriez pu imaginer un jour que quelqu’un vous dise que le pétaradant réalisateur Michael Bay avait l’intention de produire une adaptation live du dessin-aimé Dora L’Exploratrice ? Plus besoin de l’imaginer, ce film va bien se faire. Il sera réalisé par James Bobin et écrit par Nicholas Stoller.

L’actrice principale a déjà été choisie, il s’agit de la jeune Isabela Moner, que Bay connaît pour l’avoir dirigé dans Transformers: The Last Knight. Pour la mettre un peu plus en valeur, on vous recommande plutôt, si ce n’est pas déjà fait, d’aller voir sa performance dans le très récent Sicario: La Guerre des cartels. Elle incarnait la fille Reyes, au centre de la vaste manigance montée pour forcer les cartels à se déchirer entre eux. On ne sait pas si c’est réellement un cadeau mais elle devra donner vie à Dora, au sein d’une histoire dont on ne connaît pas encore les contours. Elle sera opposée à Alejandro Gutierrez (Eugenio Derbez), un autre explorateur faisant office de bad-guy.

Malgré nos efforts pour essayer d’oublier ce projet, l’actualité nous revient sans cesse comme un boomerang dans la tronche. La Paramount vient de dévoiler via son compte Twitter la première photo officielle d’Isabela Moner en Dora. Le choc est rude.

Si vous avez déjà vu Dora en version animée ne serait-ce qu’une fois, vous allez reconnaître tous les marqueurs physiques sur cette photo. La coupe de cheveux, le short orange, le haut rose, les chaussettes jaunes, les chaussures blanches et même ce bon vieux Sac à Dos est visible. Niveau fidélité, on est raccord ! Malheureusement, ça ne marche pas. La composition très publicitaire (avec la petite lumière derrière et le sourire white) n’aide pas et la Dora animée est beaucoup trop implantée dans l’inconscient collectif. La photo a l’air d’être tirée d’une convention de cosplay. Peut-être qu’avec le temps, nous allons nous faire à cette Dora de chair et de sang, mais pas de suite en tout cas.

En optant pour une héroïne plus vieille (celle de l’animé a 8 ans), le film va s’autoriser des scènes d’action loin de ce que l’on voyait à la télé. Avec le nom de Michael Bay associé, attendons-nous à des explosions, des cascades, des situations what the fuck… Et autant oublier de suite le côté pédagogique – quoi que l’expérience au cinéma pourrait être drôle. Imaginez maintenant à quoi on peut s’exposer avec Babouche, Chipeur et Sac à Dos. Nous ne sommes pas spécialement pressés de voir ce que le film nous réserve pour leur design.

Sortie prévue en France le 7 août 2019.

