Disobedience : amour impossible et religion

Le réalisateur chilien Sebastián Lelio a encore frappé fort avec cette romance interdite au sein de la communauté juive.

Lorsqu’amour et religion s’opposent

Disobedience (« Désobéissance », en français) est l’adaptation d’un roman du même titre écrit par Naomi Alderman. Il raconte l’histoire d’amour entre deux femmes. C’est loin d’être le premier long-métrage à s’attaquer au sujet. Mais, là où il se démarque, c’est que cette passion née au sein de la communauté juive. Si l’homosexualité pose moins de problèmes dans nos sociétés, elle reste cependant un tabou dans certains milieux, notamment auprès de la communauté juive. De surcroît, Ronit, l’héroïne principale, joué par Rachel Weisz, est la fille d’un rabbin. Alors que son père, homme respecté de la communauté, meurt, Ronit rentre chez elle. A priori, son retour ne semble pas plaire à tout le monde. La jeune juive-orthodoxe essaye de renouer des liens avec son passé y compris avec sa meilleure amie Esti, interprétée par Rachel McAdams. Rapidement tout se complique lorsque Ronit avoue ses sentiments à Esti.

Disobedience ou la passion interdite envers et contre tout

A la lecture du synopsis, on se rend vite à l’évidence que le nouveau film de Sebastián Lelio va bousculer. Après avoir séduit un large public avec Une femme fantastique qui évoquait déjà des amours contrariées entre une jeune serveuse transgenre et un homme plus âgé, le réalisateur s’attaque à nouveau à un sujet complexe. La bande-annonce révèle les tensions qui se cachent parmi la communauté juive, mais aussi et surtout les sentiments d’amour impossible à réprimer.

Les deux femmes semblent se battre pour vivre leur histoire. Mais c’est sans compter sur toutes les barrières qui se mettront en travers de leur chemin. Esti est marié à un rabbin qui n’est pas prêt, lui non plus, à lui rendre sa liberté. Alors il faudra se battre ou bien renoncer.

C’est la première fois que Sebastián Lelio fait un film en anglais. Le long-métrage a été présenté lors du Festival international du film de Toronto l’année dernière. Les critiques ont été très élogieuses. Nous ne connaissons pas la date de diffusion en France, mais il sortira aux Etats-Unis le 27 avril 2018.

