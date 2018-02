Un deuxième film pour les 80 ans de Spirou et Fantasio

Dans les salles mercredi, Les Aventures de Spirou et Fantasio, long-métrage tourné en France et au Maroc par Alexandre Coffre, met en scène la première rencontre, jamais évoquée dans la BD, entre les deux héros : un groom de palace et un jeune reporter en mal de scoop. Le duo s’associera pour résoudre des énigmes policières, toujours entre humour et mystère.