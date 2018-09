Dernier train pour Busan : James Wan va produire le remake

Dernier Train Pour Busan était l’énorme surprise de l’année 2016. Une nouvelle preuve, si l’en fallait encore, que le cinéma coréen est d’une extrême vitalité. Sang-Ho Yeon avait concocté un film d’horreur qui arrivait à mêler l’action, le suspense et de gros enjeux émotionnels, tout en gardant son intrigue dans le cadre confiné d’un train. Une performance remarquable et remarquée qui se mettait au service de personnages attachants. Le public a répondu présent à travers le monde, permettant au film de remporter plus de 87 millions de dollars alors que le budget n’était que de 10 millions. Pour prolonger l’expérience, le réalisateur compte d’ailleurs faire une suite. Depuis cet été nous avons appris qu’il travaillait sur le scénario mais aucune nouvelle depuis.

Le film refait parler de lui aujourd’hui d’une autre façon. Un remake américain est en préparation avec du beau monde derrière et quelques studios aux aguets pour s’emparer du projet. L’une des superstars du cinéma horrifique contemporain, James Wan, est affilié à l’affaire comme producteur. L’homme a élargi son champ d’action en se tournant de plus en plus vers la production. On sait déjà que c’est ce cher Gary Dauberman qui va se charger d’écrire le scénario. Si ce nom ne vous dit rien, vous risquez cependant de bien connaître les films sur lesquels il a travaillé. Ces dernières semaines, il était derrière le script de La Nonne, qui cartonne au box-office malgré de maigres qualités.

Avant cela il a participé au scénario d’un autre carton dans le genre : Ça. C’est l’une des têtes à surveiller en ce moment si le cinéma d’horreur vous intéresse. Sachez également qu’il s’essayera à la réalisation pour la première fois avec le troisième volet d’Annabelle. Pas étonnant de le voir encore dans le sillon de James Wan, suite à ses participations répétées au Conjuring Universe.

Le remake attire du monde pour en obtenir les droits. D’après les informations de Deadline, 5 studios seraient en train de se disputer : Paramount, New Line, Universal, Lionsgate et Screen Gems. Le montant pour remporter la bataille risque d’être assez conséquent. Aucun réalisateur n’est encore rattaché au projet.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com