Denis Villeneuve envisage Dune comme une saga Star Wars

A l’occasion du festival « Rendez-Vous du Cinema Québécois », le réalisateur de Arrival et Blade Runner 2049 s’est confié sur son projet Dune. On savait déjà qu’il préparait une nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert, très populaire lors de sa publication en 1965. Ce que l’on ignorait, c’est que cette adaptation serait constituée d’au moins deux films !

Dune va probablement être réalisé sur deux ans. Le but c’est de faire deux films, peut-être plus.

Un projet ambitieux

Pour parvenir à ses fins, Denis Villeneuve se devait de travailler avec les meilleurs. Pas un hasard donc si il a engagé le scénariste oscarisé Eric Roth (Forest Gump, l’Etrange histoire de Benjamin Button), qui travaille sur le scénario depuis maintenant près d’un an.

Situé dans un avenir très lointain où les maisons nobles ont pris le contrôle de planètes individuelles, Dune se concentre sur le personnage du jeune Paul Atreides, le fils de l’intendant de la planète du désert Arrakis. C’est le seul endroit qui possède L’Épice gériatrique, aussi appelée Mélange. C’est une sorte de drogue qui prolonge la vie, renforce les défenses immunitaires, et permet les voyages interstellaires pour les navigateurs de la Guilde. Il appartient à Paul de mener les Fremen, natifs d’Arrakis, dans un combat contre la Maison Harkonnen pour le contrôle de la planète

Nouveau millénaire, nouvelles tentatives d’adaptation

David Lynch a réalisé une version cinématographique en 1984 avec Kyle MacLachlan et Sean Young. Cette version est considéré comme un échec commercial et critique. À l’origine, il était prévu d’en faire une franchise, au même titre que Star Wars. Du fait de la mauvaise réception du film, les producteurs ont changé d’avis.

En 2000, la chaîne Syfy a diffusé une mini-série en trois parties intitulée Dune de Frank Herbert. Puis la suite Children of Dune trois ans plus tard. Les deux ont été bien reçus.

Cependant, depuis Lynch, Dune n’a plus jamais été adapté sur grand écran. Jusqu’à présent. A Villeneuve qu’incombe cette lourde tâche, et on doit admettre qu’on est plutôt confiant ! Bien que Blade Runner 2049 n’ait pas fait un aussi bon score au box-office que le précédent, le film a tout de même été nominé pour cinq Oscars, dont ceux de la meilleure photographie et des meilleurs effets visuels.

On attend donc avec impatience le premier Dune de Villeneuve !

