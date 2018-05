Deadpool 2 : le film démarre très fort au box-office mondial

C’est un démarrage en fanfare pour Deadpool 2. La production n’avait pas lésiné sur les moyens au niveau du marketing et on voit Deadpool partout en ce mois de mai. Visiblement cela a porté ses fruits. Sorti en France mercredi dernier (et vendredi aux États-Unis), le film a ouvert à plus de 300 millions de recettes.

Dans le détail (voir notre box-office), le chiffre d’affaires se situe à 125 millions sur le marché américain, alors que le premier Deadpool avait rapporté 132 millions lors de son premier week-end. Mais là où le super-héros fait très fort, c’est dans le reste du monde, avec 172 millions de dollars. Ce total est à mettre en parallèle avec son prédécesseur qui n’avait obtenu « que » 264 millions à l’échelle du globe.

Il s’agit de fait, du meilleur lancement pour un film classé R (les moins de 17 ans ne peuvent pas accéder à la salle sans être accompagné d’un adulte). C’est aussi le meilleur premier week-end de toute l’histoire pour un film Fox International. Il devance des grands noms de la firme américaine comme Logan (160 millions de dollars).

Bien sûr ce Deadpool, qui est en quelque sorte le bébé de Ryan Reynolds (il le produit, a participé à la rédaction du scénario et joue le super-héros à l’écran) ne pourra pas s’approcher d’Avengers : Infinity War qui vient d’engranger sur la dernière semaine 100 millions de dollars supplémentaires. Mais compte tenu de sa spécificité, sa prestation reste impressionnante.

Voici le Top 5 :

2 – Avengers,(28,7 millions, 595 millions en cumulé)

3 – Le Book Club (12,5 millions de dollars en première semaine)

4 – Life of the Party (7,7 millions de dollars, 31 millions de dollars cumulé)

5 – Breaking In,(6,5 millions de dollars de recettes, 28,8 millions en cumulé

Retrouvez la totalité du box-office de la semaine ici.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com