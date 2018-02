Les créateurs de Game of Thrones à la tête d’une nouvelle trilogie Star Wars !

A peine les dragons posés, voilà que David Benioff et D.B Weiss s’apprêtent à s’envoler vers les étoiles, direction Star Wars.

C’est la grosse bombe lâchée hier soir dans la galaxie très très lointaine de Star Wars. Lucasfilm a annoncé sur son site officiel que David Benioff et D.B Weiss allaient écrire et produire une nouvelle trilogie Star Wars. Un nouveau pan de la franchise qui n’aura absolument aucun lien avec la mise en place prochaine de l’autre trilogie de Rian Johnson.

Star Wars : cette galaxie où les gens sont toujours « très excités »

En effet, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, s’est montrée très excitée à l’idée de travailler avec les deux créateurs de Game of Thrones.

David et Dan font partie des meilleurs créateurs d’histoires de nos jours. Leur façon de développer des personnages complexes, des histoires profondes et la richesse de la mythologie va permettre d’innover et de pousser Star Wars avec audace dans une direction que je trouve incroyablement excitante.

Quant aux heureux élus, ils se sont eux aussi exprimés dans un communiqué. Et ils sont à leur tour très excités.

A l’été 1977, nous avons voyagé dans une galaxie, très, très lointaine, et nous en avons rêvé depuis. Nous sommes très honorés par une telle opportunité, un petit peu terrifiés par les responsabilités, et sommes très d’excités à l’idée de nous y mettre dès que la saison finale de Game of Thrones sera terminée.

Quand on voit avec quelle qualité les deux scénaristes/producteurs/réalisateurs ont mené leur barque sur Game of Thrones, on ne peut, nous aussi, qu’être très excités par cette annonce.

