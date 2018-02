Chrissy Metz de This is Us rejoint le film The Impossible

Nommée deux fois aux Golden Globes pour sa performance dans la série This is Us , en 2017 et 2018, Chrissy Metz va prochainement se tourner du côté du cinéma.

D’après le site Deadline, la comédienne a en effet été choisie pour incarner le personnage principal de The Impossible. Le long-métrage sera réalisé par Roxann Dawson, elle aussi grande habituée des séries. Elle a notamment signé des épisodes de Star Trek : Enterprise, The Good Wife ou encore Marvel : Les agents du S.H.I.E.L.D. Avec ce nouveau film, la réalisatrice s’attaque à un sujet mystique.

Chrissy Metz à l’origine d’un miracle dans The Impossible ?

Le film est une adaptation du roman The Impossible : The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection. Cet ouvrage de Joyce Smith s’inspire de sa propre histoire. Un matin d’hiver, son fils John est tombé dans un lac glacé du Missouri. Transporté à l’hôpital, l’enfant n’a donné aucun signe de vie pendant plus d’une heure. Ne voulant pas abandonner son fils, Joyce Smith s’est alors mise à prier pour qu’il soit sauvé. Le cœur de John s’est remis à battre, et l’enfant n’a cessé de braver les pronostics des médecins par la suite. 16 jours après son accident, John a pu sortir de l’hôpital, complètement guéri.

Sur le papier, l’adaptation cinématographique de cet ouvrage a de quoi effrayer. Espérons que le drame de Roxann Dawson ne tombera pas dans la mièvrerie. Malheureusement, la présence de Grant Nieporte (Sept vies) au scénario ne fait qu’accentuer cette crainte. La réalisatrice pourra quoi qu’il en soit compter sur Chrissy Metz pour rendre cette histoire poignante. Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée aux Etats-Unis ou en France.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com