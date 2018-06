Ce soir, Kramer contre Kramer ou Juno ? Suivez le guide (tv)

On le sait, le dimanche à la TV c’est cinéma ! Et ce soir, on a particulièrement du culte dans chaque genre. À chacun son film comme on dit et nous on choisit…

… tu ne le sauras qu’en fin d’article petit impatient ! Pour notre défense, les chaînes publiques ne nous ont pas vraiment aidé à ne sélectionner un film, surtout du côté de la TNT où ça dégaine du classique à toutes les sauces, certes multi-rediffusés, mais toujours aussi bons. Entre une guerre de couple, une guerre de mutants ou une guerre contre une grossesse adolescente, il faut choisir son camp.

Kramer contre Kramer sur France 5 à 20h55

Dustin Hoffman et Meryl Streep – soit deux des plus grands acteurs actuels – qui passent de l’amour à la haine, se déchirent pour la garde de leur enfant… que demander de plus ?

Kramer contre Kramer c’est neuf nominations aux Oscars, 5 remportés ceux de meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle pour le duo principal. Bref, un bon gros chef-d’oeuvre qu’il n’est jamais trop tard de (re)découvrir.

Juno sur LCP à 20h55

Il y en a une autre qui se pense « mutant » et c’est bien notre chère Juno (Ellen Page), adolescente de 16 ans qui se retrouve enceinte dès son premier rapport et qui va chercher à faire adopter l’enfant.

Le film vaut pour son humour percutant, sa finesse d’écriture dans les dialogues et cette tendresse infinie pour ses personnages. Devant Juno, on passe par toutes les émotions et on en ressort avec des répliques cultes comme « Le bon, c’est celui qui trouvera toujours que ta merde sent la rose ». Tout est dit. (Voir sur la fiche du film pour plus d’informations)

X-Men sur W9 à 22h45

Alors ouais, ouais on parle bien du X-Men de deuxième partie de soirée. Pourquoi ? Tout simplement parce que juste avant est diffusé L’Affrontement final et que la différence de qualité entre les deux équivaut à un grand écart façon Jean-Claude Van Damme.

Du coup on préfère zapper le premier pour regarder directement le second, celui qui fût l’un des premiers films de l’ère moderne du genre super-héroïque, bien avant les Marvel, celui qui lançant la carrière hollywoodienne de Hugh Jackman en lui offrant son rôle culte de Wolverine, celui qui mis face à face Patrick Stewart et Ian McKellen… bref, X-Men, c’est la vie. (Voir sur la fiche du film pour plus d’informations)

Du coup que regarder ce soir ? Peu importe votre premier choix entre Kramer contre Kramer ou Juno, ça sera forcément une bonne décision. La seconde partie de soirée est toute décidée avec X-Men.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com