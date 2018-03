Cannes 2018 : Bertrand Bonello présidera le jury des courts-métrages et de la Cinéfondation

Le cinéaste français Bertrand Bonello présidera le jury des courts métrages et de la Cinéfondation de la 71e édition du Festival de Cannes, pépinière de nouveaux talents issus des écoles de cinéma du monde, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Avec à son actif sept longs-métrages, dont trois présentés en compétition au Festival de Cannes, Tiresia » (2003), L’Apollonide – Souvenirs de la maison close (2011) et Saint Laurent (2014), Bertrand Bonello succède au réalisateur et scénariste roumain Cristian Mungiu.

Cinéaste autodidacte formé à la musique classique, Bertrand Bonello écrit le scénario et compose la musique de tous ses films. Ses oeuvres investissent « les marges troubles de notre pensée et de nos désirs » et ne cessent « de questionner les frontières du réel« , commente le Festival de Cannes dans un communiqué.

Pour Gilles Jacob, président de la Cinéfondation, Bertrand Bonello est :

Un des plus grands réalisateurs français contemporains (…), un artiste iconoclaste et singulier, qui ajoute à son art des qualités humaines.

Bertrand Bonello déclare quant à lui dans ce communiqué :

Qu’attendons-nous de la jeunesse, des cinéastes inconnus, des premiers films ? Qu’ils nous bousculent, qu’ils nous fassent regarder ce que nous ne sommes pas capables de voir

Ajoutant être fier grâce à la Cinéfondation de faire entendre ces voix. Créée en 1998 par Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, la Cinéfondation est dédiée à l’émergence de nouveaux talents du 7e art.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com