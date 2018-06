Ça 2 : deux nouveaux acteurs castés

Alors que la version adulte du Club des Losers a déjà trouvé tous ses comédiens, deux nouveaux acteurs viennent de rejoindre la distribution de Ça : Chapitre 2. Ces nouvelles arrivées confirment d’ailleurs le retour d’un personnage particulièrement effrayant du premier opus.

Henry Bowers sera bien dans Ça : Chapitre 2

Variety a récemment dévoilé le nom de celui qui incarnera Henry Bowers adulte. Dans le premier épisode, ce personnage était interprété par Nicholas Hamilton. Véritable brute qui attaque le Club des Losers, Bowers se transformait progressivement en meurtrier terrifiant au fil de Ça. Le sinistre clown Pennywise, campé par Bill Skarsgård, le poussait à tuer dans le dernier acte.

Jusqu’ici, la présence de Henry Bowers adulte n’avait pas été confirmée dans le deuxième volet de Ça. On sait désormais qu’il est interprété par Teach Grant, qui a notamment joué dans The Secret et Altered Carbon. Jess Weixler a par ailleurs hérité du rôle de sa compagne. En 2007, la comédienne était révélée grâce à la comédie horrifique Teeth. Avec Ça : Chapitre 2, Jess Weixler retrouve Jessica Chastain et James McAvoy, avec lesquels elle a déjà tourné dans The Disappearance of Eleanor Rigby: Them.

Jessica Chastain et James McAvoy campent respectivement Beverly Marsh et Bill Denbrough dans ce second épisode. Bill Hader, James Ransone, Isaiah Mustafa, Jay Ryan et Andy Bean forment le reste du Club des Losers. Bill Skarsgård reprendra quant à lui le rôle de Pennywise. Xavier Dolan fait également partie de cette prestigieuse distribution.

Andy Muschietti est quant à lui toujours aux commandes de cette suite. Dans Ça : Chapitre 2, le Club des Losers reviendra dans la ville de Derry pour une ultime confrontation avec le clown qui terrorise la ville. Au vu des 700 millions de dollars récoltés par le premier opus au box-office mondial, le film devrait logiquement cartonner. Actuellement en tournage, Ça : Chapitre 2 sortira dans nos salles en septembre 2019.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com