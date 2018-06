Brian de Palma prépare un projet sur l’affaire Weinstein !

De passage à Paris pour présenter son premier roman, Les Serpents Sont-Ils Nécessaires ?, qu’il a écrit avec sa compagne Susan Lehman, Brian de Palma s’est logiquement prêté au jeu des interviews. Invité par Le Parisien à réagir sur l’affaire Weinstein, on apprend qu’il est actuellement en train d’écrire un projet qui tourne autour de ce sujet ! Et même que ce sera un film d’horreur.

Je suis en train d’écrire un film sur ce scandale, dont je discute actuellement avec un producteur français. Mon personnage ne s’appellera pas Harvey Weinstein. Mais ce sera un film d’horreur, avec un agresseur sexuel, et cela se passera dans l’industrie du cinéma.

L’idée nous emballe forcément mais on sait que du haut de ses 77 ans, le metteur en scène américain a un peu perdu de sa splendeur et il galère de plus en à plus à monter ses projets. Durant l’interview, il s’attarde d’ailleurs sur le système hollywoodien, jugeant que si on ne vient pas de faire un blockbuster, « c’est très très dur de refaire un film ». Cela faisait 5 ans qu’il n’avait rien proposé et son prochain film, Domino, a été pour lui « une expérience horrible ». Après avoir été mené en bourrique par son producteur, qui n’a pas respecté ses engagements financiers, il ne sait même pas ce qu’il va advenir de son projet.

Ça a été une expérience horrible. Le film était sous-financé, il a pris beaucoup de retard, le producteur n’a pas arrêté de nous mentir et n’a pas payé certains de mes collaborateurs. Je ne sais pas du tout si ce long-métrage va sortir.

Voilà qui peut expliquer pourquoi Domino n’a pas été pris au dernier Festival de Cannes et ce flou qui persiste autour de sa sortie ou d’une éventuelle promotion. On ne peut qu’être un peu attristé de voir un tel monstre du cinéma coincé dans un système qui l’empêche de pleinement s’épanouir et de nous proposer des morceaux de cinéma remarquables.

