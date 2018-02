Borderland : un thriller d’action avec Sam Claflin et Jamie Dornan

En 2011, l’homme s’est glissé derrière la caméra de trois épisodes du très populaire Game of Thrones. Puis, il s’est intéressé à Penny Dreadful. Nommée aux Golden Globes, l’œuvre s’est appropriée un bestiaire notamment composé du Docteur Frankenstein (Harry Treadaway) et de Dorian Gray (Reeve Carney). Le rôle de Vanessa Ives a renforcé la popularité de la française Eva Green, nouvelle chouchoute de Tim Burton.

C’est Ronan Bennett qui est en charge du scénario du long-métrage. Il est à l’origine de trois séries : Hidden, Top Boy et Gunpowder. Le rôle principal de cette dernière fut attribué à nul autre que Kit Harington, l’interprète de Jon Snow (Game Of Thrones). Comme quoi, le monde est définitivement petit. Sa participation s’étend aussi au cinéma puisqu’il a écrit le script de Public Enemies en 2009. Le film a engrangé 214,1 millions de recettes à travers le monde, et a ressemblé Johnny Depp et Christian Bale en têtes d’affiche.

Borderland : À quoi faut-il s’attendre ?

L’intrigue se déroulera dans les années 1970, à Londres, lors d’une période de transformation du mouvement séparatiste de l’IRA (Armée Républicaine Irlandaise). Jamie Dornan incarnera un membre de cette organisation paramilitaire. Sa fonction est simple, il faut lutter contre la présence britannique en Irlande du Nord. Afin d’y parvenir, le chaos et la destruction sont les mots d’ordre. Les priorités du personnage différent lorsqu’il retrouve sa femme assassinée. À la tête d’une nouvelle unité positionnée dans la capitale, il profitera de sa mission pour traquer son meurtrier. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit du capitaine du SAS (Special Air Service), interprété par Sam Claflin. Étrangement, ce dernier est, lui, à la recherche de l’Irlandais.

Un casting plus que charmant

Le nom de Jamie Dornan est sur toutes les lèvres depuis la sortie de Cinquante nuances plus claires survenue début février. Depuis lors, le dernier volet de la saga a su s’imposer au box-office français puisqu’il s’est glissé à la première place. En dehors de Christian Grey, l’acteur a tourné aux côtés de Gillian Anderson (The X-Files) dans The Fall. Son interprétation fut saluée par une nomination aux BAFTA TV Awards.

Quant à Sam Claflin, il est connu pour avoir endossé le rôle du tombeur Finnick Odair dans la saga Hunger Games. Pourtant, ses débuts remontent à 2010 avec l’adaptation télévisuelle du roman homonyme de Ken Follett, Les Piliers de la terre. Il est récemment apparu dans My Cousin Rachel.

La production débutera dès cet été, et sera partagée entre Londres et Dublin. En attendant, vous retrouverez Jamie Dornan en tant que Will Scarlett dans une adaptation de Robin des Bois dès la rentrée 2018-2019. Pour sa part, Claflin sera dans Adrift de Baltasar Kormákur à partir du mois de juillet dans les salles obscures.

