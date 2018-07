Bob l’éponge : le troisième film arrive en 2020

Selon nos confrères de chez Deadline, la Paramount prépare actuellement le troisième volet des aventures de Bob l’éponge ! Le titre reste encore inconnu tandis que l’intrigue n’a pas encore été révélée. Une chose est sûre toutefois : le film sortira dans les salles en juillet 2020 !

Une déferlante de bonne humeur

Ce troisième volet se verra réalisé par Tim Hill (Garfield 2, Alvin et les Chipmunks, The War with Grandpa), le scénariste de Bob l’éponge le film, sorti en 2004. Les nouvelles aventures de Bob et Patrick seront par ailleurs écrites par Jonathan Aibel (Bob l’éponge – le film : un héros sort de l’eau, Les Trolls, Monstres contre Aliens) et son co-scénariste Glenn Berger. Rappelons que le duo a raflé le Primetime Emmy Award du meilleur programme d’animation pour Les Rois du Texas en 1999, ainsi que l’Annie Award du meilleur scénario pour Kung Fu Panda en 2009. Michael Kvamme (I Swear, Winchester Palace) sera également à leur côté sur l’écriture de ce beau projet.

Les deux premiers volets avaient engendré plus de 465 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Pour mémoire, Bob l’éponge : le film (2004) était réalisé par Stephen Hillenburg et sa suite Un héros sort de l’eau (2015) par Paul Tibbit. Dès l’âge de 3 ans, les enfants raffolent déjà de cette boule de mousse jaune ! Et que dire des parents qui soi-disant les accompagnent ? Ils l’apprécient tout autant !

Un plongeon dans le passé

Dans le premier volet, la couronne du roi Neptune avait été volée. Le patron de Bob l’éponge figurait en tête des suspects. Convaincus de son innocence, Bob et Patrick partaient pour Shell City avec l’intention de le disculper et de restituer sa couronne à Neptune. Dans le second, c’était au tour de la recette du pâté de crabe d’être volée par un diabolique pirate (Antonio Banderas). Pour sauver leur monde, Bob (Tom Kenny), Patrick (Bill Fagerbakke) et leurs amis unirent leurs forces pour débarquer dans le nôtre, en mode super-héros !

Que va-t-il se passer à Bikini Bottom dans le troisième opus ? Un autre bien précieux sera-t-il dérobé à Bob et sa bande ?

À vos pronostics !

