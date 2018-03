Black Panther : On verra beaucoup plus Shuri dans les prochains Marvel

Personne ne sera surpris à l’annonce d’une suite à Black Panther, le film « black power » de Marvel qui a pulvérisé le box-office (950 millions de dollars à l’écriture de ces lignes). Il faut dire que le dernier cru de la maison des idées aligne les qualités : une réelle ambition politique, des personnages noirs qui ne servent pas de simples et désuets faire-valoir, des scènes d’action pêchues, une bande-son ahurissante et un personnage féminin au charisme indéniable. Bah oui, Shuri pardi !

Un personnage déjà indispensable

Pleine d’humour, de style et de répartie, la princesse n’a pas manqué de voler la vedette à son frère T’Challa, pourtant roi du Wakanda et panthère noire à ses heures perdues. Le public, déjà sous le charme, n’attendait dès lors plus qu’une chose, la revoir. Bonne nouvelle : le truculent personnage sera présent dans Avengers : Infinity War, ainsi que probablement Avengers 4 et Black Panther 2.

Peut-on aussi espérer avoir carrément un spin-off centré sur Shuri ? Calmons notre excitation. Kevin Feige, le directeur de Marvel Studio , a abordé le sujet avec nos homologues d’Entertainment Weekly. Si l’homme n’a pas été jusqu’à dire qu’il planche déjà sur un film consacré à la jeune femme campée par Letitia Wright, il reste tout de même très serein quant à l’avenir du personnage au sein de l’univers partagé estampillé Marvel :

Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel. Je pourrais honnêtement faire un spin-off sur tous les personnages de Black Panther. Je pense que Shuri est stupéfiante, et vous la verrez beaucoup donc plus dans notre univers.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com