Black Panther : les explications de Google sur le faux titre raciste

Stupeur et tremblements sur Google le week-end des 10 et 11 février 2018 : de nombreux cinémas laissaient apparaître les films du moment avec un titre qui n’était pas le leur. Jusque-là, pas de quoi fouetter un cinéphile, juste un petit bug d’affichage diront certains. Sauf que nombre de titres apparus semblaient davantage le fruit d’une farce de mauvais goût que d’une mauvaise manipulation d’un informaticien…

Blague raciste ou simple erreur technique ?

Ainsi, le film Black Panther, dernier cru de l’écurie Marvel mettant en scène un héros noir, a été renommé La planète des singes : Suprématie. Quand le long-métrage romantico-érotique Cinquante nuances plus claires s’est vu rebaptiser Ça glisse au pays des merveilles. Si la seconde boutade peut faire sourire, la première au caractère raciste évident laisse franchement pantois.

Il y a comme un problème avec la recherche “Grand Rex” sur Google… #ShitstormIsComing pic.twitter.com/B0kfwRvtVl — DocWan (@DocWan) February 10, 2018

Face aux questions des internautes, horrifiés (et pour cause), Allociné a répondu sur Twitter :

Le problème est totalement indépendant de notre volonté. C’est la reprise du contenu d’AlloCiné par Google qui pose problème. Nos équipes travaillent actuellement sur le sujet pour en couper l’accès.

Les équipes d’Allociné ont également rappelé que les titres et affiches étaient corrects sur leur site et accusent Google de reprendre « le mauvais titre de façon aléatoire« . Une version qui arrange bien le mastodonte des moteurs de recherche. S’agit-il véritablement d’une erreur technique ? On vous laisse juges, mais il est bon de rappeler que le titre La Planète des singes : Suprématie s’est aussi retrouvé associé à d’autres affiches de films, comme celle de The Passenger. Après tout, peut-être est-ce bien nous qui voyons le mal partout…

