Berlinale : le palmarès de la 68e édition

– Ours d’or du meilleur film : Touch me not d’Adina Pintilie (Roumanie/Allemagne/République tchèque/Bulgarie/France)

– Grand prix du jury, Ours d’argent : Twarz (« Mug« ) de Malgorzata Szumowska (Pologne)

– Ours d’argent du meilleur réalisateur : Wes Anderson avec L’île aux chiens (USA)

– Ours d’argent de la meilleure actrice : Ana Brun dans Las Herederas de Marcelo Martinessi (Paraguay)

– Ours d’argent du meilleur acteur : Anthony Bajon dans La prière de Cédric Kahn (France)

– Ours d’argent de la meilleure contribution artistique : Dovlatov d’Alexeï German Jr (Russie/Pologne/Serbie)

– Ours d’argent du meilleur scénario : Museo d’Alonso Ruizpalacios (Mexique)

– Prix Alfred Bauer, à la mémoire du fondateur du festival pour un film qui ouvre de nouvelles perspectives : Las Herederas de Marcelo Martinessi (Paraguay)

– Prix du meilleur documentaire : The Waldheim Waltz de Ruth Beckermann (Autriche)

– Prix du Meilleur premier film : Touch me not d’Adina Pintilie (Roumanie/Allemagne/République tchèque/Bulgarie/France).

– Ours d’or du meilleur court-métrage : The Men Behind the Wall, Ines Moldavsky, Israël

– Teddy Bear (récompensant le meilleur film sur une thématique LGBT) : Hard Paint de Marcio Reolon et Filipe Matzembacher

