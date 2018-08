Avatar 2 : de nouvelles créatures pourraient faire leur apparition

Voilà déjà près d’une décennie qu’Avatar premier du nom gagnait les salles obscures pour un succès retentissant. Pour rappel, le film avait engendré près de 2, 8 milliards de dollars de recettes, juste devant Titanic (1997) qui avait de son côté raflé 2, 2 milliards… Merci Cameron et chapeaux bas ! Un tel succès laissait présager une suite immédiate qui, comme tout le monde le sait, a mis de longues années à enfin se préciser. Et selon nos confrères de chez Screenrant, Avatar 2 devrait ravir les fans via l’apparition de créatures marines issues de Disney World !

Adieu l’air, bonjour l’eau !

Souvenez-vous… Les avatars de Jake Sully (Sam Worthington) et Grace Augustine (Sigourney Weaver), la princesse Neytiri (Zoe Saldana) ainsi que tous les autres géants bleus virevoltaient dans les airs à dos d’oiseaux domptés. Dans la suite, notre couple héroïque accompagné de leur progéniture sera confronté à des créatures marines ! Ainsi donc petits et grands quitteront la terre ferme pour un plongeon époustouflant dans les profondeurs de l’océan.

Il nous faudra toutefois nous montrer toujours plus patients jusqu’à la sortie du deuxième opus, prévue pour 2020. Et cela vaudra largement le coup d’œil (l’immersion complète surtout !) puisqu’une fois encore, le réalisateur de génie repoussera les limites de la 3D ! En effet, Cameron promet une image beaucoup plus lumineuse que dans les films actuels, mais également des scènes sous l’eau filmées en motion capture. Avatar 2 et ses suites vont selon lui révolutionner l’univers de la 3D. Et on le croit sur parole !

Pandora forever !

Feu l’incontournable Wakanda Forever, nous parlons bel et bien de Pandora, où l’action se déroulera. Qu’importe l’air ou l’eau, les bonhommes bleus ne déserteront pas leur terre sacrée. Et au-delà, nombreux sont les lieux à ne pas avoir été explorés dans le premier volet. Dans cette idée, John Landau, producteur de la franchise Avatar, a livré à avec Inside the Magic des détails croustillants au sujet d’Avatar 2 :

Nous avons volontairement décidé que les suites se dérouleraient sur Pandora. En effet, nous n’avons pas besoin de nous rendre sur une autre planète si nous voulons de l’eau. Il suffit de nous immerger aux confins des océans de Pandora elle-même.

Le producteur nous a par ailleurs prévenus de ne pas être étonnés si nous reconnaissons des créatures de Flight of Passage dans le film. Il s’agit d’une attraction de simulateur de vol en 3D de Pandora dans le parc Disney World (Animal Kingdom) en Floride.

Avatar 2 n’est pas encore sorti que Cameron prévoit déjà deux autres suites, qui seront tournées entre 2020 et 2025 !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com