Aquaman : la bande-annonce tant attendue est enfin disponible !

Plusieurs clichés officiels nous étaient parvenus ces derniers temps, pour commencer à nous proposer un aperçu d’Aquaman. Nous avons vu le Fisherman King interprété par Djimon Hounsou, Nicole Kidman en Reine Atlanna, Amber Head en Mera et, bien entendu, Jason Momoa dans la peau du personnage principal. Il ne nous restait que la bande-annonce à découvrir ! Parce que les images fixes c’est gentil deux secondes, mais nous on veut du mouvement pour voir comment le style de James Wan a investi cet univers.

C’est lui-même qui nous avait promis que la Comic-Con de San Diego était l’occasion parfaite pour la dévoiler. Il n’a pas menti, elle est désormais disponible pour notre plus grand bonheur et elle envoie du lourd !

DC mise beaucoup sur cet Aquaman, nourrissant l’espoir de reproduire le succès de Wonder Woman – le seul dernier film qu’ils ont réussi artistiquement et financièrement. On aimerait très fort que la qualité soit au rendez-vous, pour nous faire oublier les sanglants ratages qu’étaient Suicide Squad ou Justice League. Et on admet que la confiance est pour l’instant de mise pour une seule raison : James Wan réalise.

Après ses débuts brillants dans le monde de l’horreur, il a déjà tenté une première incursion dans l’exercice du blockbuster avec Fast & Furious 7. Il s’en était bien sorti, signant probablement le meilleur épisode de la franchise. On aimerait qu’il reproduise le même miracle avec Aquaman. Pour cela, il est épaulé par un casting alléchant : la montagne Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman et Willem Dafoe.

Dans cette première aventure du Roi des Sept Mers, son cœur sera partagé entre le monde humain et le monde aquatique, Atlantis. Le film sera une origin-story qui fera explorer son passé mais, plus important, son avenir. Il aura fort à faire pour assumer son statut.

Sortie prévue le 19 décembre 2018.

