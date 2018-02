Les animaux fantastiques : Dumbledore ne sera pas ouvertement gay

Nul amateur n’est censé l’ignorer : ce chapitre reviendra sur la jeunesse d’Albus Dumbledore, campé ici par le séduisant Jude Law. Pour beaucoup, l’occasion d’explorer l’homosexualité et les déboires amoureux du plus mystérieux des personnages était trop belle. Hélas, il semblerait que cela soit loupé…

David Yates, cinéaste à qui l’on doit plusieurs films sur le petit sorcier ainsi que le premier Animaux Fantastiques a confirmé à nos confrères d’Entertainment Weekly que son long-métrage ne traitera guère de la vie amoureuse ou de l’homosexualité du protagoniste. Pas explicitement, du moins. Voici ses termes :

Dire que les aficionados sont déçus est un euphémisme. Il faut dire que l’enjeu derrière cette intrigue amoureuse était double. D’abord, on aurait enfin pu en savoir un peu plus sur le personnage et sa relation avec Grindelwald, supposé être “l’amour de sa vie“. Enfin, voir un protagoniste aussi important ouvertement gay dans une oeuvre aussi populaire aurait été d’un impact sans précédent, tant la communauté LGBT+ manque de repères et figures communes dans les blockbusters contemporains. Les studios sont-ils juste trop frileux ? Gageons au moins qu’ils regrettent déjà leur choix !