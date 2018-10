Animaux Fantastiques 2 : la première du film se tiendra à Paris

Tout le casting de la suite des Animaux Fantastiques sera réuni pour présenter le film en avant-première mondiale à Paris le 8 novembre prochain. Ils ont annoncé la bonne nouvelle via une vidéo à découvrir ci-dessus.

Avis à tous les potterheads français : sortez tous vos baguettes le 8 novembre prochain et prenez le Poudlard Express direction la Capitale ! Tout le casting du film très attendu Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald foulera en effet le tapis rouge du cinéma UGC Ciné Cité Bercy le 8 novembre prochain, pour une avant-première qui s’annonce décidément magique. On imagine que le réalisateur David Yates, l’auteure J.K Rowling, ainsi que le casting (Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Jude Law et Johnny Depp) seront attendus sur place.

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, sachez que l’événement sera retransmis en direct dans de nombreuses salles françaises juste avant la diffusion du film :

– Mégarama Beaux-Arts, Besançon

– CGR Le Français, Bordeaux

– Multiplexe Liberté, Brest

– Cinés Palace, Epinal

– CGR, La Mézière

– CGR Les Minimes, La Rochelle

– Capitole Studios, Le Pontet

– Kinepolis, Lomme

– Pathé Bellecour, Lyon

– Pathé Plan de Campagne, Marseille

– Pathé Docks 76, Rouen

– Le Rex, Sarlat

– Cinéma Confluences, Sens

– Kinepolis, St-Julien-lès-Metz

– Pathé Belle-Epine, Thiais

– Ciné Léman, Thonon-les-bains

– CGR, Torcy

– Gaumont Wilson, Toulouse

– CGR 2 Lions, Tours

– Cinéville Parc Lann, Vannes

Les fans du monde entier pourront également suivre la cérémonie en direct sur internet.

Ville lumière

Paris n’a bien entendu pas été choisie au hasard pour accueillir la première mondiale du film. Les Animaux Fantastiques 2 se déroule en effet en grande partie dans la capitale française et succède ainsi à New York où se déroulait le premier volet.

Le réalisateur, David Yates a d’ailleurs souhaité s’exprimer sur le choix de Paris pour cet événement :

Paris nous a offert un cadre magnifique pour notre film, si bien que nous sommes enchantés de saluer sa beauté, son cachet et son atmosphère incomparables – tout comme la passion légendaire des fans français pour le monde des sorciers – en organisant notre avant-première mondiale dans cette ville féerique

Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald est attendu le 14 novembre dans les salles.

On retrouvera Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) qui s’alliera avec Dumbledore (Jude Law) pour capturer le redoutable mage noir Gellert Grindelwald (Johnny Depp), tout juste échappé de prison et qui entreprendra de fédérer des sorciers de sang-pur afin de régner sur l’ensemble des Non-Maj.

