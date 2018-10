Aladdin : le teaser du film live action est en ligne

Disney vient de révéler les toutes premières images magiques du remake en live action d’Aladdin. On retrouve avec plaisir le voleur devenu prince ainsi que la lampe magique.

Après avoir dévoilé un premier poster présentant la célèbre lampe du génie, Disney vient de mettre en ligne le tout premier teaser du remake en live action de leur dessin-animé culte, Aladdin réalisé par Guy Ritchie.

Dans ces premières images, on découvre une scène culte du dessin-animé : celle de la dune de sable à tête de tigre qui renferme un trésor inestimable mais d’où seul un homme au coeur pur peut en sortir vivant. Dans les dernières secondes, on aperçoit enfin Aladdin (interprété par Mena Massoud) s’emparant de la célèbre lampe, d’où sortira le génie (Will Smith) qui lui permettra d’exaucer trois voeux.

Il faudra cependant s’armer encore de patience avant de découvrir les autres personnages, à commencer évidemment par la princesse Jasmine interprétée par Naomi Scott.

Aladdin fait partie de la longue liste de dessins-animés cultes de Disney remakés en prise de vues réelles. Nous aurons bientôt droit aux films Mulan, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Lilo & Stitch ainsi que La Belle et le Clochard. Seuls Aladdin, Mulan et Le Roi Lion seront visibles sur grand écran. Les autres sont en effet destinés à la plateforme de streaming de Disney qui sera prochainement lancée.

Aladdin est attendu dans nos salles obscures le 22 mai.

