Aladdin : le film contiendra des nouvelles chansons

Voilà une nouvelle qui devrait ravir des adeptes des chansons Disney. Le long-métrage en live-action adapté du dessin animé sorti en 1992 sera aussi l’occasion de découvrir de nouvelles chansons. Dans une interview avec Variety, Benj Pasek et Justin Paul, qui travaillent tous deux sur la musique du film en collaboration avec le grand Alan Menken, ont déclaré que le public découvrirait deux nouvelles chansons dans le film.

La première sera un solo de Jasmine composé par Menken que les deux compositeurs ont décrit comme « un merveilleux morceau de musique ». Ils ont aussi déclaré que Naomi Scott, qui prête ses traits à la célèbre princesse, était parfaite dans le rôle.

Le second morceau sera un duo entre Aladdin, joué par Mena Massoud, et sa bien-aimée. Il s’agit d’une « douce chanson » selon les dires de Pasek et Paul. Un duo entre Aladdin et Jasmine ? Comment ne pas penser au mythique « Rêve bleu » qui a marqué tant de générations ? Il va sans doute être très difficile de se hisser à la hauteur des chansons que nous avons tous déjà gravées dans nos mémoires.

Et les anciennes chansons ?

Les deux compositeurs ont aussi déclaré que « Nuits d’Arabie », qui ouvre le dessin animé, se verrait augmentée d’un couplet. C’est actuellement la seule chanson du film de 1992 qui a officiellement été annoncée dans le long-métrage en live-action. Il faudra attendre plus d’informations de la part de l’équipe du film pour savoir si d’autres morceaux mythiques seront présents dans le reboot.

Outre les nouvelles chansons, le long-métrage accueillera aussi deux personnages inédits : Prince Anders, un prétendant de Jasmine, et Dalia, la confidente de la princesse.

Réalisé par Guy Ritchie, le film sortira le 22 mai 2019 dans les salles françaises. Enfin, pour ceux qui voudraient plus de nouvelles des adaptations des classiques d’animations Disney, sachez que Mulan s’est dotée d’une première photo de tournage.

