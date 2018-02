Afterburn : le réalisateur de The Villainess va diriger Gerard Butler

Jung Byung-gil. Ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant, avec The Villainess, le Sud-Coréen avait mis une grosse claque au Festival de Cannes en 2017 – présenté en séance spéciale hors compétition.

On y suivait une tueuse entraînée depuis son enfance est récupérée par les services des renseignements. Un dilemme se pose pour elle lorsqu’il lui est demandé d’assassiner son ancien compagnon… Qu’elle croyait mort.

The Villainess a d’original sa mise en scène virtuose composée de plans-séquences, de plans à la première personne et de scènes de combats et de cascades complètement folles.

Le film sortira en France le 28 mars prochain directement en DVD. On vous laisse vous faire une idée avec une poursuite en moto hallucinante :

Un Mad Max like avec Gerard Butler

Autant dire que de le voir être associé à Gerard Butler pour un film d’aventures futuriste donne déjà envie. En dépit d’une filmographie composée de plus en plus de nanars, on apprécie toujours l’acteur écossais dans des rôles d’action.

Titré Afterburn, ce film est basé sur une mini-série de comics. L’histoire du film suivra Jake (Gerard Butler), cinq ans après qu’une éruption solaire massive ait ravagé la Terre. Accompagné d’une experte en armement, il devra se rendre en France pour voler la Joconde. Ils trouveront évidemment sur leur chemin bon nombre d’ennemis.

Difficile de ne pas penser à Mad Max devant ce résumé. Néanmoins, on ose espérer que Jung Byung-gil saura s’en écarter. Et on veut bien y croire. The Villainess avait de nombreuses ressemblances avec Nikita (entre autres), mais parvenait à en tirer une proposition originale.

En cas de succès, Gerard Butler souhaiterait déjà en faire une franchise permettant à son personnage d’apparaître par la suite en Angleterre, en Inde ou en Chine, avec toujours pour objectif de dérober des célèbres joyaux.

Afterburn devrait rentrer en production à la fin de l’été. On ne devrait donc pas voir grand chose avant un moment, mais on restera particulièrement attentif.

