A Family Vacation : Isabelle Huppert va tourner avec Ira Sachs

Une famille pas tout à fait paisible

L’équipe de tournage de A Family Vacation devrait se retrouver cet automne au Portugal. C’est la première fois qu’Ira Sachs tourne à l’extérieur de son pays. Et pour cause, il veut s’immerger dans les paysages historiques du Portugal pour planter son décor. Le scénario va se centrer sur trois générations d’une même famille. Il s’agira d’un drame autour d’une famille qui est réunie lors d’un voyage à Sintra, au Portugal. Le précédent long-métrage d’Ira Sachs, Brooklyn village, était lui aussi basé autour des relations familiales difficiles.

Première collaboration avec Isabelle Huppert

Le réalisateur s’est déjà félicité de pouvoir rassembler un casting sur-mesure. Pour l’occasion, il va réunir Marisa Tomei et Greg Kinnear, avec qui il a déjà travaillé. Mais il retrouvera également les acteurs français Isabelle Huppert, Jérémie Renier et André Wilms. Ira Sachs se réjouit de cette nouvelle équipe :

Je suis en train de travailler avec certains de mes acteurs préférés dans le monde pour raconter cette histoire délicate d’une famille en crise

Ira Sachs a écrit le scénario avec son complice et co- scénariste de longue date, Mauricio Zacharias. A Family vacation sera produit par Saïd ben said et Michel Merkt. Le tournage devrait débuter en Octobre.

En attendant, il est possible de voir Isabelle Huppert en compagnie de Gaspard Ulliel dans Eva.

