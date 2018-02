143 : le mystérieux prochain projet X-Men

La 20th Century Fox vient d’officialiser le projet « 143 », long-métrage prenant place dans l’univers de la saga « X-Men » et tout à la gloire de Kitty Pryde.

Les X-Men ne se lassent visiblement jamais des salles obscures – et réciproquement. Preuve en est, le nouveau projet de la 20th Century Fox, nommé façon nom de code “143″ . Derrière ce nombre énigmatique, ni plus ni moins qu’un long-métrage inédit prenant place dans l’univers de nos mutants préférés et consacré au personnage de Kitty Pryde.

Par le réalisateur de Deadpool

Le site Deadline a confirmé que le projet était désormais officiellement dans les turbines. Des pointures du secteur auraient même d’ores et déjà été recrutées par la Century Fox. Comme le scénariste Brian Michael Bendis (créateur, entre autres, des personnages de Miles Morales et Jessica Jones) ainsi que Tim Miller, le réalisateur de Deadpool.

En revanche, aucun nom d’acteur n’a encore filtré. Pour le moment, le personnage de Kitty Pryde n’a été incarné qu’une seule fois, par Ellen Page (dans X-Men l’affrontement final et X-Men : Days of Future Past en l’occurence). A voir si elle reprendra le costume…

