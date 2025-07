Distribution de déco ou négo : épisodes en streaming et diffusions à voir en replay

La téléréalité canadienne « Déco ou négo » captive les amateurs de décoration et d’immobilier depuis plusieurs années. Ce programme, connu sous le nom « Love it or List it Vancouver » au Canada, met en scène des couples face à un dilemme : rénover leur espace actuel ou déménager vers une nouvelle maison. L’émission allie conseils de design intérieur et recherche immobilière dans un format divertissant qui séduit le public français. Découvrez comment suivre les épisodes en streaming et replay, et plongez dans l’univers de cette émission où rénovation et immobilier s’affrontent.

Les animateurs canadiens : le duo gagnant de « Déco ou négo »

Au cœur de la réussite de cette émission de télévision se trouve un duo de professionnels complémentaires. Jillian Harris, décoratrice d’intérieur canadienne de 40 ans, apporte son expertise en matière de design et rénovation. Son parcours impressionnant inclut des apparitions dans « The Bachelor » et « The Bachelorette » avant de s’imposer dans l’univers de la décoration. Dans chaque épisode, elle propose des transformations créatives pour convaincre les clients de rester dans leur maison rénovée.

Face à elle, Todd Talbot, agent immobilier et acteur canadien de 47 ans, utilise ses connaissances du marché pour dénicher des propriétés correspondant aux critères des participants. Ce professionnel de l’immobilier aux compétences multiples tente de séduire les propriétaires avec des maisons qui répondent mieux à leurs besoins actuels. L’émission tire sa force de cette compétition amicale entre rénovation et changement, où chaque animateur défend sa vision avec passion et expertise.

Animateur Rôle Expertise Jillian Harris Décoratrice d’intérieur Rénovation et design Todd Talbot Agent immobilier Recherche de propriétés

Où et quand regarder « Déco ou négo » : diffusions et replay

Chaînes de diffusion en France

En France, l’émission est accessible sur plusieurs chaînes. 6Ter diffuse le programme depuis le 5 juillet 2020, généralement le dimanche de 11h10 à 16h40. Cette plage horaire permet aux téléspectateurs de profiter d’un marathon de rénovations et transformations d’espaces pendant leur journée dominicale. Téva propose également plusieurs saisons de cette émission de décoration, fidélisant ainsi un public amateur de design et d’aménagement intérieur.

Diffusion principale sur 6Ter : dimanches de 11h10 à 16h40

Plusieurs saisons disponibles sur Téva

Possibilité de voir les épisodes en replay sur les sites des chaînes

Applications mobiles disponibles pour regarder en streaming

Audiences et réception

Les chiffres d’audience révèlent l’intérêt des Français pour ce format. La première diffusion sur 6Ter a attiré 142 000 téléspectateurs, représentant 1.4% de part de marché. La seconde diffusion a connu une légère baisse avec 100 000 spectateurs (1.1% de part d’audience). Ces résultats restent pourtant inférieurs à ceux de l’émission « Rénovation impossible » qui avait captivé 308 000 amateurs de travaux et transformations.

Date de diffusion Nombre de téléspectateurs Part d’audience 5 juillet 2020 142 000 1.4% 12 juillet 2020 100 000 1.1%

Options de streaming et replay