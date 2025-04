Didier Digard : qui est l’épouse du coach de Nice ?

Didier Digard s’est imposé comme une figure emblématique de l’OGC Nice, d’abord avec mon expérience de capitaine lors de sa carrière de joueur, puis comme entraîneur principal de l’équipe première. Cet homme de 36 ans, qui a raccroché les crampons en 2018 après des passages au Havre, au Paris Saint-Germain, à Middlesbrough et finalement en Espagne, est revenu au bercail niçois pour entamer sa reconversion. Père de cinq enfants, sa vie familiale occupe une place centrale dans son existence. Si le technicien s’expose régulièrement aux médias, son épouse reste discrète malgré le statut médiatique de son mari.

La vie de famille au cœur des priorités de Didier Digard

Le parcours personnel et familial de Didier Digard est aussi atypique que sa trajectoire professionnelle. Devenu père très jeune, à seulement 16 ans, il a dû rapidement concilier responsabilités familiales et carrière sportive. Cette précocité l’a distingué de ses pairs comme le soulignait son ancien coéquipier Kévin Anin : « Didier, c’est un fou. Il n’était pas comme nous, il a eu un gosse à 16 ans, il était plus mature« . Après s’être séparé de la mère de son fils aîné, il a fondé une nouvelle famille.

Un père précoce devenu un homme de famille

Thierry Uvenard, l’un de ses premiers coachs au Havre, se souvient d’un jeune homme « un peu plus mûr que les autres » et « très protecteur avec les plus jeunes et les fragiles« . Cette maturité précoce s’est construite au fil des épreuves et des responsabilités assumées très tôt. Son fils aîné avait déjà 20 ans lorsque Digard entamait sa carrière d’entraîneur.

L’équilibre trouvé entre vie professionnelle et personnelle

Le technicien niçois reconnaît avoir changé son approche familiale depuis sa reconversion. « Ma femme et mes enfants savent que je suis fait pour ça« , confiait-il à propos de sa vocation d’entraîneur. Contrairement à l’époque où il était joueur et avait écarté sa famille de son quotidien professionnel – une attitude qu’il qualifie aujourd’hui d' »égoïste » – Digard implique désormais pleinement ses proches dans son aventure sur le banc niçois : « Maintenant, ils sont impliqués et viennent au stade. Même si je suis critiqué, insulté, on rentre ensemble à la maison et tout va bien« .

« La vérité arrivera de toute façon » : Digard face aux controverses

Cette phrase prononcée en conférence de presse résume l’attitude de Digard face à une affaire qui a secoué le vestiaire niçois. Selon Nice-Matin, Christophe Galtier aurait tenu des « propos violents » concernant la barbe et l’appartenance religieuse de Digard lorsqu’ils collaboraient ensemble, l’un comme coach principal, l’autre comme entraîneur de la réserve.

Les tensions avec Christophe Galtier

La situation se serait tellement dégradée que Digard aurait envisagé une confrontation physique et même une démission, avant d’être convaincu de rester par Julien Fournier, alors directeur du football. L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de tensions, notamment autour du Ramadan et du recrutement de joueurs musulmans comme Pablo Rosario, qui auraient provoqué le mécontentement de Galtier.

Un homme de caractère et de convictions

Face à cette controverse, Digard a simplement déclaré : « Le club a communiqué, on n’ajoutera rien aujourd’hui. Vous avez constaté qu’il y a deux versions qui s’affrontent. La vérité arrivera de toute façon« . Cette réponse mesurée reflète la personnalité d’un homme décrit par ses pairs comme porteur de « valeurs hors normes dans ce milieu« , capable de recadrer quand nécessaire mais toujours avec intégrité.