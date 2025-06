Diaspora iranienne : entre espoir et crainte face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient

La diaspora iranienne se trouve aujourd’hui au cœur d’un dilemme déchirant. Alors que les tensions militaires s’intensifient entre Israël et l’Iran depuis le 13 juin 2025, des millions d’Iraniens vivant à l’étranger oscillent entre deux sentiments contradictoires : l’espoir d’un changement politique dans leur pays d’origine et l’angoisse pour leurs proches restés sur place.

La double identité face à l’escalade des conflits

Les frappes israéliennes d’une ampleur sans précédent ont ciblé des centaines d’installations stratégiques iraniennes ces derniers jours. En réponse, Téhéran a lancé plusieurs salves de missiles, entraînant une spirale de violence qui inquiète la communauté internationale. Pour les membres de la diaspora iranienne, cette situation revêt une dimension particulièrement douloureuse.

« Je pleure les victimes en Iran, mais voir Israël s’en prendre au gouvernement islamique me donne un certain espoir », confie Hamid, 45 ans, employé dans l’industrie pharmaceutique à Francfort. Cette ambivalence est partagée par de nombreux Iraniens expatriés qui, tout en étant attachés à leur pays natal, nourrissent des sentiments complexes envers le régime en place depuis la révolution de 1979.

Dans des métropoles comme Londres, Berlin ou Paris, la diaspora iranienne suit l’évolution du conflit avec une attention mêlée d’appréhension. Les conversations au sein de cette communauté révèlent des positions divergentes qui reflètent la complexité de la situation. Certains voient dans cette escalade une opportunité de bouleverser l’ordre établi, tandis que d’autres craignent avant tout les conséquences humanitaires.

La diaspora iranienne, estimée à plusieurs millions de personnes à travers le monde, forme un groupe hétérogène aux opinions diverses. Cette diversité s’explique notamment par:

Les différentes vagues d’immigration depuis 1979

Les expériences personnelles avec le régime iranien

L’intégration dans les pays d’accueil

Les liens maintenus avec l’Iran

Entre espoir de changement et crainte pour les proches

Pour de nombreux membres de la diaspora, le régime actuel symbolise l’oppression. Les manifestations du mouvement « Femmes, Vie, Liberté », brutalement réprimées depuis 2022, ont renforcé cette perception. Cette situation explique pourquoi certains Iraniens de l’étranger, malgré leur opposition habituelle à toute ingérence étrangère, considèrent les frappes actuelles avec une forme d’ambiguïté.

Hamidreza, comédien et metteur en scène de 71 ans résidant en région parisienne, observe cette fracture au sein de la communauté : « Certains disent : ‘Personne n’a le droit d’attaquer notre pays.’ D’autres pensent : ‘C’est bien fait.’ Il y a même ceux qui soutiennent des figures comme Trump. » Pour lui, ce conflit s’inscrit dans une longue quête de liberté du peuple iranien.

Cette divergence d’opinions n’empêche pas une préoccupation commune : le sort des proches restés au pays. À Téhéran, ville de plus de 10 millions d’habitants, certains tentent de fuir vers le nord, tandis que d’autres, comme le frère de Hamidreza, à mobilité réduite, n’ont pas cette possibilité. Cette inquiétude quotidienne unit la diaspora au-delà des clivages idéologiques.

Sentiment Expression au sein de la diaspora Espoir Possibilité d’un changement de régime Crainte Inquiétude pour les civils et proches Ambivalence Tension entre aspiration au changement et rejet de l’ingérence

Vers un avenir incertain pour l’Iran

La question centrale pour la diaspora iranienne demeure : quel avenir pour l’Iran ? Paria, 32 ans, gérante d’un restaurant iranien à Londres, évoque les nombreuses manifestations réprimées : « Combien de soulèvements ont eu lieu ? Et rien n’a changé. » Pour elle, malgré leur coût humain, les frappes actuelles pourraient ébranler un système politique qu’elle considère comme inflexible.

D’autres, comme Ali, 49 ans, résidant à Londres, craignent que la guerre ne fasse souffrir avant tout le peuple. « Qui va payer le prix ? Les citoyens, pas les dirigeants », s’indigne-t-il. Cette tension entre désir de changement et peur des conséquences humanitaires traverse l’ensemble des témoignages recueillis.

Le débat sur la légitimité d’une intervention extérieure reste vif. Hamid, comme d’autres, insiste sur un point crucial : une démocratie véritable ne peut naître que de l’intérieur, portée par le peuple iranien lui-même. Un traducteur anonyme à Berlin place néanmoins ses espoirs dans les événements actuels : « Que cette guerre renverse les mollahs. Alors, tous ces morts n’auront pas été vains. »

Dans l’attente d’une résolution du conflit, les Iraniens de l’étranger continuent de suivre l’actualité, d’appeler leurs proches et de débattre de l’avenir. Leur voix, souvent méconnue, apporte un éclairage essentiel sur les dimensions humaines et politiques de cette crise. Entre espoir de liberté et crainte des bombardements, la diaspora iranienne incarne les contradictions d’un pays à un moment critique de son histoire.