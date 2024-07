Le dérèglement climatique déplace les pluies tropicales vers le nord : quelles conséquences pour notre alimentation ?

Les pluies tropicales pourraient bien voyager vers le Nord, entrainant des bouleversements majeurs pour nos cultures et économies.

Dans un monde en constante évolution climatique, une récente étude publiée dans la revue Nature Climate Change soulève des préoccupations quant au déplacement des précipitations tropicales vers le nord. Ce phénomène, provenant de modèles informatiques pointus, pourrait avoir des répercussions majeures sur les régions proches de l'équateur, menaçant ainsi des secteurs agricoles clés.

Pluies tropicales en exode, le défi climatique qui attend les pays équatoriaux

Une étude publiée le vendredi 28 juin dans la revue scientifique Nature Climate Change met en lumière les possibles conséquences du dérèglement climatique sur la répartition des pluies tropicales au cours des 20 prochaines années. Selon les chercheurs, les précipitations pourraient se déplacer vers le nord, impactant significativement les pays situés près de l'équateur tels que ceux d'Afrique centrale, du nord de l'Amérique latine et les états insulaires du Pacifique.

À l'aide de modèles informatiques, les scientifiques ont analysé l'influence des émissions de dioxyde de carbone sur l'atmosphère, en particulier sur la zone de convergences intertropicales, qui joue un rôle crucial dans la régulation des précipitations près de l'équateur. Environ un tiers des pluies mondiales y sont générées, soulignant l'importance de ces changements à venir.

Cette évolution pourrait entraîner des « grands changements dans l'agriculture et l'économie des sociétés », d'où la nécessité d'agir rapidement contre le réchauffement climatique et ses conséquences.

Quand l'agriculture se joue au gré des changements climatiques

« L'évolution de la zone de convergences intertropicales vers le nord pourrait avoir des conséquences considérables sur l'agriculture et l'économie des pays de la zone tropicale », prévient Wei Liu, professeur à l'université de Californie à Riverside aux États-Unis, et principal auteur de l'étude. La production de café, cacao, huile de palme, bananes, canne à sucre, thé, mangues et ananas dans ces régions risque d'être sérieusement perturbée.

Selon les chercheurs, ce déplacement devrait durer environ une vingtaine d'années avant de revenir au sud en raison du réchauffement de l'océan Austral. Cette nouvelle position devrait ensuite se maintenir pendant plusieurs centaines voire milliers d'années.