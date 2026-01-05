Delphine Wespiser de nouveau en couple : elle révèle être heureuse et amoureuse

Delphine Wespiser, rayonnante Miss France 2012, fait à nouveau parler d’elle concernant sa vie sentimentale. Depuis plusieurs mois, des indices concordants suggèrent un rapprochement avec son ex-compagnon Roger Erhart, dont elle s’était séparée en septembre 2022. Après une période difficile marquée par une relation toxique, l’ancienne reine de beauté semble avoir retrouvé le bonheur et la sérénité. Les images partagées sur Instagram et son attitude radieuse laissent deviner qu’une histoire d’amour renaît doucement de ses cendres, ravivant une flamme qui ne s’était peut-être jamais vraiment éteinte.

Un voyage révélateur au Venezuela qui ravive la flamme

En juin dernier, Delphine Wespiser a publié sur Instagram des photos et vidéos d’un voyage au Venezuela où Roger apparaît régulièrement à ses côtés. Leur complicité manifeste saute aux yeux : moments partagés en pirogue, instants romantiques sous une cascade, mains entrelacées dans l’eau, elle le tenant affectueusement par l’épaule. L’ancienne Miss accompagne ces images de messages évocateurs comme « Nous avons choisi de célébrer la vie au Venezuela » suivi d’un cœur rouge, puis « On est heureux. Gratitude infinie ».

Dans une story, elle filme Roger installé dans un hamac voisin du sien, évoquant avec humour son « voisin de qualité ». Une autre vidéo les montre allongés sur un lit où l’ancien compagnon raconte des anecdotes de voyage pendant qu’elle se filme, visiblement hilare. Comme Kate Moss et ses compagnons célèbres, Delphine n’hésite plus à partager sur les réseaux sociaux des moments intimes de sa vie amoureuse. Ces images témoignent d’une proximité retrouvée et d’une joie manifeste, laissant deviner que leur histoire n’était peut-être pas complètement terminée malgré leur séparation officielle.

Des signes qui ne trompent pas

L’analyse des publications révèle une évolution significative dans leur relation depuis la rupture de septembre 2022. Malgré leur séparation, Delphine et Roger sont restés proches, tissant des liens d’amitié solides. Roger avait représenté sept à huit années de bonheur dans la vie de l’animatrice, période durant laquelle il lui avait apporté confiance, sécurité et apprentissage du sport et des langues.

Ils s’étaient séparés en bons termes, Delphine reconnaissant avoir été ingrate envers celui qui lui avait tout donné. Elle avait comparé sa situation à celle d’un oiseau ayant eu besoin de prendre son envol pour découvrir le monde. Ce voyage au Venezuela marque manifestement un tournant dans leur parcours de vie, montrant qu’ils ont peut-être trouvé un nouvel équilibre. Bien que la chroniqueuse n’officialise pas véritablement cette liaison, les images parlent d’elles-mêmes et témoignent d’une relation qui se reconstruit progressivement sur des bases plus solides.

Une présence indéfectible lors de l’hospitalisation de Roger

En août, Roger Erhart a été hospitalisé suite à un malaise inquiétant. Delphine a immédiatement écourté ses vacances à l’étranger pour se rendre à son chevet, démontrant l’importance qu’il conserve dans sa vie. Son dévouement témoigne de sentiments profonds : elle est restée jour et nuit pendant près d’une semaine, dormant initialement par terre sur son pull avant qu’on lui propose un lit d’accompagnant qu’elle a collé au sien pendant quatre nuits.

Roger a publié un message de remerciement évoquant comment « l’amour peut réussir des choses magiques ». Delphine a demandé à son ancien petit ami de « continuer le combat » et a parlé de « rémission », laissant entendre une maladie grave possiblement un cancer. Il a mentionné devoir respecter scrupuleusement les avis des professeurs et docteurs de l’ICANS et Hautepierre. De nombreuses célébrités comme Élodie Gossuin, Marine Lorphelin ou Mareva Galanter ont apporté leur soutien au couple durant cette épreuve, témoignant de l’affection que leur inspire cette histoire d’amour.

Un départ au Mexique pour se ressourcer

Après la sortie d’hôpital de Roger, le couple est parti à Tulum au Mexique, séjournant à l’hôtel La Valise Tulum. Delphine y a effectué un tournage sur les plages paradisiaques tandis que Roger a annoncé l’ouverture prochaine d’un bar dont il serait propriétaire, suggérant une possible nouvelle vie sous les tropiques. Ce voyage semble marquer une nouvelle étape dans leur relation retrouvée, un moment de convalescence et de reconstruction ensemble.

En septembre, l’animatrice de l’émission L’île de la tentation continue de publier des contenus montrant qu’elle est aux côtés de Roger, confirmant leur proximité grandissante. Cette épreuve de santé semble avoir renforcé leurs liens et ravivé des sentiments jamais réellement disparus. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d’une renaissance amoureuse qui émeut leurs nombreux fans et followers.

Après les épreuves, le retour vers la lumière

Ce rapprochement prend tout son sens lorsqu’on connaît la période difficile traversée par Delphine après sa séparation avec Roger. Elle a vécu une relation toxique de deux ans avec une personnalité publique qu’elle qualifie de pervers narcissique. Elle avait qualifié cette période des deux années les plus difficiles de sa vie, confiant avoir laissé entrer dans son existence quelqu’un ayant « l’âme du diable ».

Les conséquences de cette souffrance ont été visibles :

Une prise de poids de huit kilos, signe extérieur de son mal-être profond

Un sourire professionnel masquant une détresse intérieure lors de ses apparitions télévisuelles

Un sentiment d’isolement malgré l’inquiétude de son entourage familial et amical

Elle avait déclaré que l’amour ne doit pas faire de mal mais faire du bien, une phrase résumant sa prise de conscience. Delphine avait revendiqué son célibat comme un choix de sérénité, déclarant avoir décidé d’être en couple avec elle-même pour retrouver équilibre et paix intérieure.

Roger, l’homme qui l’a construite

L’importance de Roger dans la vie de Delphine ne peut être sous-estimée. Leur rencontre en 2015, quand elle avait 24 ans et lui 50 ans, soit 26 ans d’écart, a marqué un tournant décisif. Roger lui a apporté confiance, sécurité, apprentissage du sport, des langues, comment s’habiller et parler en public. Elle considère qu’il a fait son éducation et qu’elle a vécu avec lui les plus belles années de sa vie.

Avec le recul, la chroniqueuse reconnaît ne pas pouvoir retrouver la qualité de l’amour vécu avec Roger. Cette prise de conscience après ses épreuves l’a probablement amenée à reconsidérer leur relation sous un angle différent. Leur histoire prouve qu’on ne choisit pas quand deux âmes sœurs se rencontrent, reprenant ses propres mots prononcés pour défendre leur amour face aux critiques concernant leur différence d’âge.

Une nouvelle vie amoureuse qui s’annonce sereine

Actuellement, Delphine semble avoir retrouvé le bonheur auprès de Roger. Après avoir examiné d’autres chemins et vécu des désillusions, elle revient vers celui qui l’a toujours soutenue et comprise. Malgré l’absence d’officialisation claire de leur remise en couple, tous les signes concordent : voyages romantiques au Venezuela et à Tulum, présence lors des moments difficiles liés à la santé de Roger, complicité évidente visible sur Instagram.

Sa transformation personnelle suite à son expérience dans l’émission The Island a également joué un rôle crucial. Elle a beaucoup pleuré durant le tournage, décrivant cela comme un nettoyage du corps et de l’esprit. Cette catharsis télévisuelle lui a permis de faire le point sur sa vie et ses envies profondes. Elle voit aujourd’hui l’avenir d’une manière différente, plus adulte et sereine, ayant appris à distinguer le bien du mal grâce à ses expériences douloureuses. Loin du plateau de Touche pas à mon poste qu’elle qualifie de « sa vie d’avant », Delphine construit désormais une existence où les câlins et l’affection tactile retrouvent leur place, auprès d’un compagnon qui l’accepte telle qu’elle est devenue.