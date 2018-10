Une épave datant de l’Antiquité a été découverte dans la Mer Noire

L’archéologue Helen Farr, qui a participé à ce projet d’étude, déclare que c’est l’épave la plus intacte que les chercheurs ont découvert jusqu’à aujourd’hui. Toutefois, il ne s’agit pas du navire le plus ancien détecté jusqu’à maintenant. L’archéologue a effectivement souligné à la BBC qu’ils ont découvert et remonté des morceaux épaves plus anciens auparavant.

Une découverte inattendue

Les scientifiques déclarent que cette découverte est une « heureuse conséquence » de l’expédition Black Sea Map. Ce projet, débuté en 2015, a pour objet de sonder les fonds de la mer Noire. Non seulement dans le but d’étudier l’évolution du niveau de la mer mais aussi pour cartographier les paysages anciens submergés.

C’est une équipe internationale composée du Centre d’archéologie maritime de l’Université de Southampton qui a mené l’expédition. Tandis que c’est la Fondation Expedition and Education, un organisme caritatif pour la recherche maritime, qui s’est chargée de son financement.

Les chercheurs pensent effectivement qu’il y a des milliers d’années, à la place des eaux de la mer Noire de la Bulgarie se trouvaient de vastes étendues de terres. Malheureusement, celles-ci furent submergées par le dernier âge glaciaire qui a conduit à la montée du niveau de la mer.

L’état intact de l’épave a surpris les chercheurs

Le professeur Jon Adams, l’un des meneurs de l’expédition, a déclaré :

Je n’aurais jamais pensé qu’il serait possible de retrouver intact, et par deux kilomètres de profondeur, un navire datant de l’Antiquité .

Les chercheurs expliquent l’état quasi intact de l’épave par l’absence d’oxygène dans les profondeurs où elle se trouvait. En conséquence, l’équipe du Black Sea Map explique que cette non présence d’oxygène peut « conserver les matières organiques pendant des milliers d’années ».

Les images de la découverte de l’épave et des photos de celles-ci sont actuellement disponibles sur les réseaux sociaux.