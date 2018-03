Ce poisson pêché en Russie va vous donner des cauchemars

C’est un poisson avec lequel vous n’aurez pas vraiment envie de vous retrouver face à face. Il a été pêché par Roman Fyodorov en Russie.

Un spécialiste des pêches étranges

Roman Fyodorov est un pêcheur russe qui vit près de Murmansk. Ce dernier poisson n’est pas sa première trouvaille. A vrai dire, on se demande où il va chercher les poissons dont il publie les photos sur sa page Instagram ! Selon ses déclarations à nos collègues du New York Post, ils ont tous fini dans ses filets à un moment ou un autre. Pourtant certains semblent plutôt issus de l’imagination d’un dessinateur de science-fiction. On ne serait pas surpris qu’ils inspirent les prochains monstres d’un film d’horreur !

L’un des derniers qu’il a publié est ainsi équipé de dents qui semblent aussi coupantes que des rasoirs et avec des yeux d’une taille impressionnante. Selon ses explications, certains poissons sont si grands qu’ils tiennent à peine dans ses filets. Parfois, il est lui-même incapable d’identifier les poissons qu’il pêche et doit donc demander de l’aide à sa communauté. Peut-être ceux-ci pourraient-ils aussi nous dire quel est le poisson aussi grand qu’un homme qui s’est échoué en Australie il y a quelques jours !