Mexique : Une nouvelle espère de tortue a été découverte

Voilà plusieurs mois que les habitants tirent la sonnette d’alarme. En effet, à l’ouest du Mexique, ils ont découvert une nouvelle espèce de tortue qui porte une tâche jaune au bout de son nez. Et ces derniers avaient bel et bien raison. En effet, cet animal qui vit dans les ruisseaux et les rivières près de Puerto Vallarta est nouvelle. On la trouve principalement dans l’Etat de Jalisco, sur la côte pacifique mexicaine.

Il s’agit d’une tortue officiellement appelée la Kinosternon vogti. Mais les habitants la surnomment le petit casque de Vallarta. Tout simplement parce qu’elle ressemble à un casque. En outre, elle mesure à peine 10 centimètres, et est très agile.

Une nouvelle espèce confirmée

Le professeur à l’Université de Guadalajara Fabio German Cupul affirme qu’il s’agit d’une espèce endémique qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde :

Elle est plus large que haute, contrairement à toutes les autres espèces qui existent. Elle appartient au genre Kinosternon, dont il existe 12 autres espèces au Mexique.

Pour l’instant, on a trouvé uniquement neuf tortues de ce type au Mexique. Quatre sont vivantes, et cinq sont malheureusement mortes. On comprend donc que cette nouvelle espèce de tortue risque de s’éteindre très rapidement, même si l’homme tente de les faire se reproduire au sein d’un élevage situé dans l’Etat de Tabasco.

Il semble que certains habitants aient signalé la présence du reptile il y a plus de 20 ans, mais les scientifiques ne s’y sont pas intéressés. Il a donc fallu attendre ces derniers mois pour que les habitants de la région soient pris au sérieux et que les chercheurs confirment cette nouvelle espèce.

On ne parle donc pas uniquement d’extinction des espèces ! Quelle bonne nouvelle n’est-ce pas ! Malheureusement, il n’est pas certain que ces tortues survivent bien longtemps car elles sont très peu nombreuses…