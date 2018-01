Mexique : La plus grande caverne immergée au monde a été découverte

C’est un record absolu en termes de caverne sous-marine. Après plusieurs mois de recherche, des équipes scientifiques viennent de découvrir la plus grande caverne immergée du monde, la grotte Sac Actun. Elle se situe au Mexique, dans l’État de Quintana Roo. Il s’agit d’une connexion entre deux réseaux de grotte déjà connus. La longueur est de 347 kilomètres, et la profondeur oscille entre deux mètres et cent mètres.

L’intérieur est absolument incroyable. Il faut savoir que durant le Paléolithique, la caverne n’était pas encore immergée. Et sur le sol de la caverne, il y a donc de très nombreuses reliques mayas. C’est une découverte merveilleuse pour tenter de comprendre ce peuple, et enfin savoir comment les Mayas se sont développés.

Une incroyable découverte

Les archéologues présents sur place sont très enthousiastes et ne cachent pas l’importance de cette découverte. Cependant, le chef d’exploration est sorti du silence pour faire remarquer que la caverne était également menacée.

Le tourisme est important dans l’État de Quintana Roo, c’est une source de revenus et c’est une bonne chose que les gens viennent profiter de cet endroit. Mais nous devons aussi protéger les eaux souterraines des eaux usées et des problèmes de déchets, qui s’aggravent de plus en plus dans cette région.

C’est donc une découverte majeure, mais la menace est réelle. Espérons que les scientifiques réussiront à protéger cette incroyable caverne.