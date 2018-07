Jordanie : Du pain vieux de 14 400 ans retrouvé dans un four en pierre

La confection du pain serait plus vieille qu’on ne le pense. Des archéologues ont mis au jour en Jordanie les restes de pains confectionnés il y a 14 400 ans. Cette découverte qui peut sembler insolite pourrait s’avérer révolutionnaire. En effet, elle indique que la maîtrise de la culture des céréales par l’Homme serait intervenue 4000 ans avant l’apparition des premières fermes.

Les restes de pain millénaires ont été exhumés lors d’une fouille sur le site de Shubayqa, situé dans une région désertique au nord-est de la Jordanie. Les scientifiques ont retrouvé 24 miches brûlées stockées dans l’équivalent de fours en pierre. Comme l’indique la revue scientifique PNAS, cette découverte démontre que l’Homme consommait des céréales bien avant l’apparition supposée de l’agriculture, soit avec 4000 ans d’avance sur la période estimée jusqu’à lors.

Amaia Arranz Otaegui, premier auteur du rapport scientifique et archéobotaniste de l’Université de Copenhague, s’est réjouie de cette révélation de taille :

A t-elle expliqué.

Cette pratique culinaire précoce témoigne des progrès techniques du peuple en question, les Natoufiens. Ceux-ci auraient vécu entre 12 500 et 10 000 ans avant notre ère. Ils se distinguaient d’autres cultures par leur mode de vie sédentaire qui leur a permis de développer des innovations.

Les analyses du pain ont révélé sa composition : Des céréales domestiques et un mélange de tubercules (betteraves, carottes, etc.). La scientifique qui en a goûté quelques miettes déclare que l’aliment serait aussi sucré que salé, mais un brin sablonneux, sans doute en raison des grains de sable qui s’y sont mêlés. Mais les archéologues précisent que ce type de plat n’était pas encore banal, du fait de sa fabrication difficile. Ils étaient donc probablement considérés par les Natoufiens comme de la nourriture de luxe, réservée aux hôtes de marque.

La spécialiste de la science et technologie céréalière Antonella Pasqualone suppose que ces pains devaient avoir une forme plate et l’apparence de galettes :

Les pains plats ne nécessitent pas un four trop grand et peuvent être transportés plus facilement, si on les empile.