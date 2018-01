Israël : À Misliya, le plus vieux fossile humain découvert hors d’Afrique réécrit l’Histoire

Exhumé sur le site archéologique de Misliya, situé sur les pentes du mont Carmel, en Israël, un fragment de mâchoire datant de plus de 200.000 ans oblige les paléontologues à revoir leur connaissance sur l’histoire de l’homme moderne.

L’Homo-sapiens a migré plus tôt

La découverte de ce maxillaire encore doté de sept dents a été effectuée par une équipe dirigée par Israël Hershkovitz de l’université de Tel-Aviv. En effet, selon Maxisciences, composée d’une trentaine de chercheurs, dont plusieurs français, l’équipe internationale responsable des fouilles a mis au jour la partie supérieure gauche d’une mâchoire d’adulte. Ainsi qu’une grande partie de sa dentition. Avant cette découverte, les plus anciens fossiles d’Homo-sapiens trouvés hors d’Afrique dataient de 90.000 à 120.000 ans.

Des conclusions précisées par l’équipe de chercheurs dont les travaux ont été publiés jeudi 25 janvier sur le site Sciencemag.

La découverte de Misliya est enthousiasmante.

S’est réjoui Rolf Quam, professeur d’anthropologie à l’université américaine de Binghamton et l’un des co-auteurs de l’étude.

Ce fossile est l’indication la plus solide à ce jour que nos ancêtres ont émigré d’Afrique beaucoup plus tôt que nous le pensions jusqu’alors.

En outre, si le fossile a été identifié comme appartenant à un Homo-sapiens, c’est que plusieurs détails anatomiques ne laissent planer aucun doute. En effet, selon Maxisciences, la partie gauche de cet os maxillaire supérieur, portant encore plusieurs dents, remonte à une période allant de 177.000 à 194.000 ans. Néanmoins, les paléontologues ont également relevé quelques traits appartenant à Neandertal et à d’autres groupes humains. Ce qui pourrait s’expliquer par des unions entre cette population exilée d’Afrique et des espèces cousines sorties bien plus tôt du continent.

Cela signifie également que les hommes modernes avaient potentiellement rencontré d’autres groupes d’humains archaïques. Et ce pendant cette plus longue période de présence en Eurasie. Offrant plus d’occasions d’échanges culturels et de croisements biologiques.

A expliqué le professeur Quam.

Des croisements génétiques plus anciens

En outre, les scientifiques ont utilisé plusieurs techniques de datation sur le morceau de maxillaire et les dents de Misliya. Ils ont aussi analysé sa forme à l’aide de modèles virtuels en 3D. Ainsi, les comparaisons avec des fossiles d’hominidés africains, européens et asiatiques ainsi qu’avec les populations humaines récentes ont montré que le fossile de Misliya provient, sans équivoque, d’un homme moderne.

Tous les détails anatomiques du fossile de Misliya correspondent bien à la morphologie des humains modernes. Mais certains traits sont également trouvés chez l’homme de Neandertal et d’autres groupes humains archaïques.

A pointé le professeur Quam.

La voûte de la grotte de Misliya s’est effondrée il y a environ 160.000 ans. L’effondrement a ainsi permis de protéger jusqu’à aujourd’hui ce fossile ainsi que d’autres matériaux et objets enfouis dans les sédiments.

De plus, le Proche-Orient a été le point de migration majeur d’hominidés. Il a été occupé à différentes périodes par les humains modernes et les Néandertaliens. Ainsi, les indices trouvés à Misliya viennent corroborer des hypothèses basées sur des données génétiques. Celles-ci démontrent que les hommes modernes auraient émigré d’Afrique il y a plus de 220.000 ans. Par ailleurs, plusieurs découvertes archéologiques et de fossiles faites récemment en Asie repoussent aussi la date de la première apparition des humains modernes dans cette partie du monde.

Cette découverte contribue à une meilleure compréhension de nos origines.

A conclu Laura Martin-Frances, une chercheuse de l’université de Bordeaux qui a participé aux travaux.