Les scientifiques expliquent que ces images pourraient remettre en cause nos connaissances de la planète gazeuze.

Après avoir mis en orbite Jupiter pendant un peu plus d’un an et demi, le vaisseau spatial Juno de la NASA a récemment terminé son dixième voyage autour de la planète géante. Désormais, l’agence spatiale partage certaines des photos prises par Jun. Elles ont préalablement été éditées par des scientifiques volontaires. Il en est de même pour ce gros plan de la surface de Jupiter:

Des prises de vues époustouflantes

Ces images ont été prises le 16 décembre 2017 à près de 8 300 miles au-dessus de la nébuleuse planète Jupiter. Elles ont ensuite été traitées par Gerald Eichstädt et Seán Doran. La NASA publie régulièrement des photos prises par la sonde Juno afin que n’importe qui puisse les traiter et publier. Elle demande même conseil à la communauté pour savoir ce que le vaisseau spatial devrait ensuite capturer.

La NASA a écrit à propos de ces dernières images :

Jupiter remplit complètement le cadre, avec seulement une indication du terminateur (où la lumière du jour disparaît dans la nuit) dans le coin supérieur droit.

Eichstädt et Doran avaient publié plusieurs autres images de la sonde Juno le mois dernier: