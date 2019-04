Égypte : La momie d’un prêtre de plus de 2 500 ans découverte en direct à la télé

Impressionnant est l’un des premiers mots qui vient en tête en découvrant les images filmées par Discovery pour l’émission Expedition Unknown : Egypt Live diffusée dimanche dernier aux États-Unis. C’est en Égypte, à l’extérieur de Minya, au sud du Caire, qu’un site archéologique a alors été découvert en février 2018. Les tunnels du site de Touna El-Gebel ont mené à une quarantaine de tombes.

Face aux caméras de la chaîne en direct, un sarcophage a été ouvert. Cela constitue une première mondiale. Le présentateur Josh Gates et l’archéologue égyptien Zahi Hawass étaient émerveillés devant cette découverte.

Robert Gates pense qu’il s’agit de la momie d’un grand prêtre du dieu Thot. Celui-ci est souvent représenté sous la forme d’un ibis pour souligner la sagesse et la magie. La momie, enveloppée par des bandelettes de lin et entourée d’objets en or, aurait au moins 2 500 ans.

Josh Gates pense en tout cas que la personne enterrée était importante comme le rapporte le Parisien :

The mummy revealed. What a stunner. The world’s first look at a 2,500 year-old burial of a high-priest of the Egyptian god Thoth. To viewers around the world who joined us tonight LIVE – thanks for being a part of the team. @discovery #ExpeditionUnknown #EgyptLIVE pic.twitter.com/7Prt1cLabO

— Josh Gates (@joshuagates) April 8, 2019