Des mâles capucins à face blanche viennent d’entrer dans l’âge de pierre

C’est une incroyable découverte que les scientifiques allemands ont fait en étudiant des singes. Ces derniers, des capucins à face blanche, vivent sur l’île de Jicaron au Panama. Ils ont été observés par ces chercheurs, et leur comportement est pour le moins surprenant. En effet, une poignée de ces primates utilisent des pierres pour ouvrir des graines et des noix de coco.

On découvre en effet certains capucins à face blanche, des mâles, écrasant ou brisant des graines et des noix de coco à l’aide d’outils rudimentaires. Ce qui permet aux chercheurs d’en conclure qu’ils sont entrés dans l’âge de pierre.

Ils deviennent ainsi la quatrième espèce animale à entrer dans l’âge de pierre. En effet, avant eux, ce sont les chimpanzés, les macaques à longue queue et les capucins touffus qui ont maîtrisé ces outils. Ces détails ont été donnés par la revue scientifique New Scientist.

Capuchin monkeys in Panama’s Coiba National Park habitually use hammer-and-anvil stones to break hermit crab shells, snail shells, coconuts and other food items. https://t.co/XaEd04hcPn #Monkeys #Coiba #Panama pic.twitter.com/8eN3C0Vgec

— Smithsonian Panama (@stri_panama) July 5, 2018