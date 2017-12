Arabie Saoudite : Madain Saleh, l’un des plus beaux sites archéologiques du monde

Si vous prévoyez de faire un voyage en Arabie Saoudite, n’hésitez surtout pas à vous arrêter à Madain Saleh ! Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008 sous le nom de Al-Hijr.

Vieux de 2000 ans

Il s’agit d’un site archéologique extraordinaire du nord-ouest du pays, s’étendant sur 500 hectares, et datant de 2000 ans. On y retrouve les vestiges d’une cité nabatéenne appelée Hégra, avec de nombreuses façades taillées dans le grès. La plus célèbre d’entre elles se nomme le tombeau de Qasr al Farid. Ce bloc est l’un des 101 tombeaux de la cité découverts à ce jour ! Du haut de ses 16 mètres, l’édifice reste cependant inachevé.

Des similitudes avec Pétra

Le site archéologique n’est pas sans rappeler celui de Pétra en Jordanie avec son (trop) célèbre Khazneh. Pétra et Hégra sont deux cités appartenant à la civilisation nabatéenne. Aux premiers siècles avant et après JC, le royaume nabatéen couvrait le sud de la Syrie, la Jordanie, le Nord-ouest de l’Arabie Saoudite, le sud de l’Israël et probablement le Sinaï.

Pétra, la capitale du royaume nabatéen est bien plus connue que sa petite sœur Hégra, située à 500 km. Pourtant, perdue au milieu des plaines arides du désert saoudien, Hégra vaut le détour. Ville de province à la frontière sud du royaume nabatéen, elle servait de poste militaire mais aussi de station caravanière. Ses tombeaux ressemblent fortement à ceux de Pétra.

Amateurs de voyages, d’archéologie et de vieilles pierres, vous ne serez pas déçus !

Et pour ne rien gâcher, comme le site archéologique de Madain Saleh est classé depuis moins de 10 ans, il reste encore très peu touristique. Mais attention il faudra vous armer de courage : un long trajet, un permis pour accéder au site, aucun hôtel aux alentours, et une malédiction en prime… ça calme !